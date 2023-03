Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid en Sophie-kijkers geraakt door ‘oudste gezin ter wereld’: ’95 jaar?’

De Khalid en Sophie-studio zat gisteravond propvol. Namelijk met het nazaat van het oudste gezin ter wereld, de familie Beers. Waarvan de oudste tweeling 95 jaar is en de jongste broer 73 jaar. En kijkers zijn geraakt door het warme gezin. Maar ook de ‘looks’ en het familie-gen, met weinig aanleg voor rimpels, valt op bij kijkers.

De familie Beers bestond uit maar liefst vijftien kinderen. Twee zijn er inmiddels overleden, maar de overige dertien voelen zich nog even vitaal. Met alle leeftijden bij elkaar zijn de broers en zussen samen 1101 jaar oud. En dat levert de familie een plekje in het Guinness Book of Records op. Jongste broer Jos (73) ontdekte dat zijn familie klaarblijkelijk een uniek gezelschap is.

95-jarige Rika Beers imponeert kijkers

De oudste van het gezin zijn tweeling Nick en Rika (95). Rika zit aan tafel bij bij Sophie Hilbrand en steelt al snel de harten van kijkers. Want menig kijker verbaast zich over het feit dat deze vrouw 95 jaar is. Ze ziet er namelijk nog bijzonder goed uit voor haar leeftijd. Hilbrand vraagt haar hoe zij het voor elkaar kreeg om zo gezond oud te worden. Waarna Rika droog antwoordt: „Ik heb veel gebreid”, wat tot hilariteit in de studio zorgt.

Vijftien kinderen, hoe run je dan het huishouden? Moeder Beers was namelijk „altijd zwanger”, vertelt Rika. De moeder nummerde vroeger alle kleding, aldus broer Wout (85). „Menig manager van een groot bedrijf kan daar wat van leren, zoals zij dat deed.” Het verbaasde hem vroeger dan ook dat er verkondigd werd dat zijn moeder “niet werkte”.

Oudste gezin ter wereld in de Khalid en Sophie-studio

Maar zoveel broers en zussen, betekent ook een hoop kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Waarvan ze eerlijk toegeven dat ze niet alle namen kennen. Jongste zoon Jos moet er zelfs even een briefje bij pakken als hij de aantallen van het Beers-nazaat moet opnoemen.

Jos legt uit dat de familie Beers nog heel gezond en gelukkig is en weinig mankeert. „En we zijn heel vriendelijk en lief met elkaar.” Wat ook broer Wout beaamt, alle Beersen kunnen het goed met elkaar vinden, legt hij uit. Ook met de „koude kant”, waarmee hij de aangetrouwde familieleden bedoelt.

Rijbewijs verlengen

Uiteindelijk komt ook nog even kort de tweelingbroer van Rika aan het woord, namelijk oudste broer Nick. Hij heeft op zijn 95-jarige leeftijd nog zijn rijbewijs verlengd. „Ik mag nog honderd jaar rijden”, grapt hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rika van 95 ziet er geweldig uit. Fantastisch. 13 broers en zussen samen 1101 jaar, een #wereldrecord dus. Zo te zien en horen komen daar nog vele jaren bij. #KhalidenSophie pic.twitter.com/Bo6pbDyzTZ — Miriam 💖 (@mboschnl) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#KhalidenSophie Omroep Max gaat een senioren variant uitzenden #eenhuisvol. Fam. Beers is een van de families die wordt gevolgd. — Jurjen Cuperus (@CuperusJurjen) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een leuk item, de familie Beers! Een huis vol avant la lettre #KhalidenSophie — SandraG🇺🇦🏳️‍🌈 (@sandra_G66) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het leukste onderwerp sinds tijden hup familie Beers. Het geheim van het geluk: lief en gezellig zijn. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen 🍀🍀 #doeslief #KhalidenSophie — Annemarie Kristen🍀 (@annatweetmet) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die familie heeft een heel gunstig rimpel-gen #KhalidenSophie — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wow, is die mevrouw 95 jaar oud? Wat ziet ze er geweldig uit! #KhalidenSophie — Iris (@Iris00010) March 6, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik teken ervoor als ik zo 95 jaar wordt! Geweldig! #KhalidenSophie — Harmke Juffer 🇺🇦 (@harmkejuffer) March 6, 2023

Je kijkt Khalid en Sophie terug via NPO