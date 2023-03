Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carice van Houten steunt Extinction Rebellion: ‘Voor mijn kind’

Mede „voor haar kind” staat Carice van Houten achter de actiegroep Extinction Rebellion. Dat vertelt de 46-jarige actrice in de podcast Peptalk, die deze week online verscheen. „Als ouder voel ik mij nog verantwoordelijker.”

In haar Instagrambiografie heeft de actrice ook een linkje geplaatst naar het account van Extinction Rebellion.

‘Ik wil mijn stem gebruiken’

In een gesprek met cabaretier Pepijn Schoneveld legt Van Houten uit dat zij eerst dacht dat Extinction Rebellion „krakers waren met trommels.” Maar nadat zij een lezing had bijgewoond over klimaatverandering kon de actrice naar eigen zeggen „niet meer wegkijken.” „Het voelt alsof we ladderzat op een zinkend schip staan, terwijl een paar mensen nuchter zijn en roepen: wakker worden! Het schip is aan het zinken! Het is één minuut voor twaalf. Ik ben echt heel erg geschrokken.”



Van Houten voelde zich al langere tijd „hulpeloos”. „We zitten in een hele enge horrorfilm, wat kan ik doen?! Ik wil mijn stem gebruiken. Het is geen grap meer van een paar linkse hobbyisten”, uit zij haar frustratie in de podcast.

Van Houten zou training hebben bijgewoond

Eerder ondertekende de actrice op de website van de actiegroep ook al een verklaring over de bezetting van de A12 door klimaatactivisten. Ook zou Van Houten eerder deze week volgens het Financieel Dagblad een training van de actiegroep hebben bijgewoond.

De woordvoerder van Van Houten laat vrijdag weten aan ANP dat de actrice „alles wat zij kwijt wil over haar betrokkenheid bij XR via haar eigen kanalen laat weten.”

Andere BN’ers steunen Extinction Rebellion ook

Het is niet voor het eerst dat bekende Nederlanders zich solidair opstellen met de actiegroep. Eerder uitten ook acteurs als Katja Herbers, Georgina Verbaan en Sieger Sloot hun steun voor Extention Rebellion.

Bij een protestactie van de Extinction Rebellion in Den Haag eind januari waren naast Verbaan, ook zangeres Merol en schrijfster Maartje Wortel aanwezig. De protesteerders verzamelden zich rond de snelweg, het Malieveld en het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Ze hadden spandoeken en borden bij zich met teksten als ‘Wij staan voor het recht op protest’, ‘Ga wat beters doen met al die poen’ en ‘Arresteer de échte klimaatboeven’.