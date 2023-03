Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet beslist: allerlaatste coronaregels worden per direct geschrapt

Het is zo ver: 3 jaar na de eerste harde lockdown, schrapt het kabinet per direct de laatste coronaregels. De adviezen om te testen bij klachten en minstens vijf dagen in isolatie te gaan, gelden vanaf vandaag niet meer. Ook gaan alle GGD-teststraten dicht.

Mondkapjes en zelftesten blijven wel beschikbaar voor mensen in de medische risicogroepen.

‘Blijf het gezonde verstand gebruiken’

Eerder vandaag besliste het kabinet over het schrappen van de allerlaatste coronaregels. „Met het afschaffen van de laatste corona-adviezen laten we een bijzondere periode achter ons, een tijd die we niet snel zullen vergeten. En dat moet ook niet, want het coronavirus is er nog steeds en zal ook blijven. We zullen er simpelweg mee moeten leven”, meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) na afloop van de ministerraad.

Het kabinet neemt hiermee het advies over van het Outbreak Management Team (OMT). In dat advies van eind vorige maand stelde het OMT dat corona geen pandemie meer is, maar zich in de zogeheten endemische fase bevindt, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijkse leven hoort. Het OMT adviseerde het kabinet daarom om de laatste coronaregels ook te schrappen.

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten blijft wel verstandig, benadrukt het kabinet. Net als handen wassen, goed ventileren en uit de buurt blijven van de risicogroepen als je verkoudheidsklachten hebt. „Blijf het gezonde verstand gebruiken.” Ook blijft het kabinet „alert” op de ontwikkelingen van het virus. Daarom blijven de controles van het rioolwater doorgaan en wordt het aantal ziekenhuisopnamen goed in de gaten gehouden.

Alle coronaregels van de baan

Naast de regels omtrent testen en isolatie, gaat ook een standaard herhaalprik van de baan. Mensen die ziek zijn of risico lopen op een ernstig verloop van het coronavirus kunnen voortaan via hun specialist na een coronabesmetting een (extra) vaccinatie krijgen. In de loop van het jaar gaat Kuipers wel om een nieuw advies vragen of een extra vaccinatieronde in het najaar toch zinvol is.

Scholen krijgen per 15 maart ook geen gratis zelftesten meer. Zelftesten en mondkapjes blijven wel nog heel 2023 gratis voor de mensen die vallen in de risicogroep en voor ouderen.

Wie voor het buitenland een negatief testbewijs nodig heeft, is vanaf nu aangewezen op de kleine hoeveelheid commerciële testbedrijven die er nog zijn in Nederland.

Coronavirus is niet weg

Dat alle coronaregels nu per direct geschrapt zijn, betekent niet dat het virus er helemaal niet meer is. De afgelopen weken neemt het aantal mensen met corona juist weer toe. Toch is dit geen punt van zorgen meer, besluiten het OMT en het kabinet. Beide partijen beschouwen het virus inmiddels als een alledaagse ziekte.