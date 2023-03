Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld besparen? Let hierop bij aankoop van sapjes in supermarkten

Wie in de supermarkt vaak gingershots of andere groente- of vruchtensapjes koopt, doet er goed aan de flesjes te controleren. Daarmee kun je in sommige gevallen geld besparen. Waar sommige supermarkten geen statiegeld hanteren op kleine plastic flesjes sap, doen andere supermarkten dat op dezelfde soort flesjes namelijk wél. En dat kan aardig in de portemonnee lopen voor mensen die dat niet weten, maar wel regelmatig een sapje in de supermarkt kopen.

Zo lijken de gingershots van de supermarkten Albert Heijn en de Lidl erg op elkaar. Oké, in het flesje van de Lidl gaat iets meer sap, maar verder zijn de producten qua smaak, prijs en vorm van de flesjes redelijk gelijk. Toch is er één groot verschil. En dat raad je misschien al: op het ene product zit wel statiegeld en op het andere flesje niet.

Maar dat zie je er niet zo snel aan af, toch?

Het ene flesje sap kan bij het vuil, het andere flesje is geld waard

Van de buitenkant zie je het niet zo gauw, totdat je bewust op zoek gaat naar het groene statiegeldlogo. Dat blijkt wel op het flesje van de Lidl te zitten (rechts op bovenstaande foto), maar niet op die van de Albert Heijn (links). Oftewel: het ene flesje kan bij het vuil, het andere is geld waard. Maar misschien gooi jij de flesjes altijd al onbewust bij het vuilnis. Zonde!

Om hoeveel geld gaat het? 0,15 euro om precies te zijn. Zoveel levert het inleveren van het statiegeldflesje in de winkel je op. Het lijkt wat weinig en dat is het misschien ook, zeker voor wie maar eens in de zoveel tijd een vruchtensapje koopt in een statiegeldfles.

Maar iemand die zulke sapjes dagelijks koopt, kan in één maand tijd toch 4,50 euro besparen, alleen maar door goed op te letten. En dat is weer mooi meegenomen.

Zo zit het statiegeldsysteem op dit moment in elkaar

Het statiegeldsysteem is sowieso een beetje verwarrend. Waar geldt nu wel statiegeld op en waar niet? Er bestond al een hele tijd een systeem met statiegeld op grote PET-flessen van 1 tot 3 liter (25 cent) en glazen bierflesjes (10 tot 20 cent). Sinds 1 juli 2021 betalen consumenten ook 0,15 cent statiegeld per PET-fles met een inhoud tot 1 liter.

Maar er zit wel een addertje onder het gras. Want de nieuwe regels gelden alleen voor plastic flesjes met daarin frisdrank en water. Er zijn nog geen bindende regels voor statiegeld op flesjes voor smoothies, sap of zuiveldranken tot 1 liter. Supermarkten hebben zelf de keuze om wel statiegeld te vragen voor hun producten. En daarin verschillen ze van elkaar.

Bij de ene supermarkt meer statiegeld dan bij de ander

Zo voerde Lidl statiegeld in op al haar plastic sapflessen, zoals de winkel precies één jaar geleden deed, omdat dat het voor de klant duidelijker maakt. Ook heeft de supermarkt oog voor het milieu. „Door statiegeld in te voeren op alle flessen beschermen we het milieu en behouden we de voordelen van het materiaal”, zegt de supermarktketen.

Lidl liep daarmee voor op andere winkels, waaronder op de Albert Heijn. Die voerde afgelopen mei ook vrijwillig statiegeld in op alle plastic flessen versgeperste sappen en smoothies. Maar dat geldt bij de supermarktketen wel pas vanaf sappen van 250 milliliter. En zoveel inhoud hebben de gingershots van de supermarkt niet. Die hebben bij Albert Heijn ‘maar’ een inhoud van 125 milliliter. En dus kunnen die nog altijd bij het vuil.