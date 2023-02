Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Choreograaf die criticus met poep insmeerde noemt dat ‘geen geweldige keuze’

Iedereen reageert anders op kritiek. De één groeit ervan, de ander barst in tranen uit en weer een ander wordt defensief. Maar een Duitse choreograaf ging wel erg ver in zijn… verdediging van zijn kunst. Hij smeerde een criticus namelijk in met poep. Ja, je leest het goed. Achteraf noemt hij dat ‘geen geweldige keuze’. Hadden wij ‘m vooraf misschien ook wel kunnen vertellen.

Het gaat bij dit incident om Marco Goecke (50), een Duitse choreograaf. Hij raakte in opspraak omdat hij uit woede poep in het gezicht van een criticus heeft gesmeerd, is te lezen op Duitse media. Die criticus, Wiebke Hüster, was namelijk niet te spreken over In The Dutch Mountains, een stuk van Goecke. „Slaapverwekkend en gek gemaakt”, was haar oordeel. De tegenreactie van Goecke was in ieder geval niet slaapverwekkend.

Choreograaf Marco Goecke pikt kritiek niet

In Nederland werkt de choreograaf samen met het Nederlands Dans Theater, die de voorstelling ook uitvoert. Volgens recensenten van Trouw was de voorstelling wél de moeite waard, zij gaven het stuk de maximale score. Maar over smaak valt niet te twisten en In The Dutch Mountains wist Hüster niet te bekoren. Allemaal prima, zou je zeggen, totdat de choreograaf en de criticus elkaar troffen tijdens de pauze van een opvoering van het stuk in Nedersaksen.

Goecke was naar verluidt woedend en schreeuwde dat hij haar uit zijn theaterzalen zou verbannen. Daarnaast hield hij haar medeverantwoordelijk voor het feit dat er minder tickets dan gehoopt verkocht zijn. Maar daar hield het dus niet bij op. De choreograaf haalde een zak hondenpoep uit zijn zak en begon dat in het gezicht van Hüster te smeren. Ze heeft aangifte gedaan.



Wie stehen Kunst und Kritik zueinander? Marco Goecke, Ballettchef der Staatsoper @hannoper, hat einer Kritikerin der @faznet Hundekot ins Gesicht geschmiert. Heute wurde er vom Dienst suspendiert – und ist über sich selbst erschrocken. pic.twitter.com/k3RxCWq4hq — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) February 13, 2023

Met poep besmeren ‘geen geweldige keuze’

In een interview met het Duitse NDR heeft Hoecke inmiddels zelf ook gereageerd op het incident. „Mijn teckel had een stapel gemaakt, die deed ik in een zak en wilde ik buiten weggooien”, vertelt de choreograaf over zijn middelenkeuze. Uiteindelijk koos hij ervoor om de hondenpoep niet weg te gooien, maar bij zich te houden en het tegen de criticus in te zetten. Hij erkent dat dat ‘geen geweldige keuze’ was. „Natuurlijk is het sociaal niet oké om over te gaan tot zoiets, ik ben niet iemand die dit soort dingen eerder heeft gedaan. Ik ben dan ook een beetje geschrokken van mezelf.”

Als redenering voor zijn stinkende stappenplan noemt hij dat hij al twintig jaar lang enigszins in de clinch ligt met criticus Hüster. „Ze gooide ook jarenlang stront naar mij”, aldus de choreograaf. Daarnaast voelde hij dat als iemand niet tegen haar in zou gaan, ze andere, hardwerkende mensen zou beschadigen met haar kritiek.

Het theater in Hannover is in ieder geval niet blij met Goecke. Volgens hen heeft hij het publiek, de medewerkers en natuurlijk de criticus zelf „enorm van streek gemaakt”. Ze hebben hem per direct geschorst, voor onbepaalde tijd. Falko Mohrs, de minister van Wetenschap en Cultuur van Nedersaksen, voegt toe dat ‘iedereen met kritiek moet om kunnen gaan’. „Geweld gebruiken of iemand beledigen is onacceptabel.”