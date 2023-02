Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruzie na ruzie voor de familie Hazes, inmiddels ook rechtszaak – dit is er allemaal gebeurd

De familie Hazes heeft de ene ruzie na de ander. Rachel wordt voor gecremeerde kroket en onterechte erfgename uitgemaakt, en hoe zit het nou met dat uitgelekte testament? Het is door de bomen moeilijk om het bos nog te zien, wat betreft de turbulente familie. Rachel Hazes zelf zit er in ieder geval behoorlijk doorheen vanwege alle roddels en rechtszaken.

We beginnen bij de rechtszaak tussen Roxeanne en Rachel Hazes. Volgens Roxeanne zouden zij en haar broertje recht hebben op veel meer van de erfenis dan dat ze eigenlijk gekregen hebben. Hier is Rachel het niet mee eens, dus gingen de twee de rechtbank in.

Maar hoe zit dat nou?

In 2004 is André Hazes overleden, tijdens een periode dat hij en Rachel midden in een scheiding zouden zitten. Hij zou haar in zijn testament hebben uitgesloten als erfgenaam als er sprake was van een scheiding. Die procedure werd pas na drie maanden ná de dood van André ingetrokken.

Rachel beweert dat zij onderling al hadden besloten dat ze niet zouden scheiden, daar heeft ze overigens bewijs van. Bewijs dat Roxeanne maar al te graag zou willen zien, daarom stapte ze naar de rechter. Echter stelt de advocaat van Rachel dat Roxeanne de papieren allang had ingezien, maar dat ‘het onvermogen van Roxeanne om de stukken te willen begrijpen’ in de weg ligt.

Rachel Hazes ‘verontwaardigd en teleurgesteld’

Gisteren reageerde Rachel op het uitlekken van een deel het testament van haar overleden man André Hazes door weekblad Privé en De Telegraaf. Na alle roddels en rechtszaken zit ze er behoorlijk doorheen. Ze is „verontwaardigd en teleurgesteld”. Door het uitlekken van het testament is volgens haar „een volstrekt vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaan”, laat ze weten op Instagram.

Rachel zegt dat met het uitlekken haar grootste vrees waarheid is geworden. „Ik zou graag van de daken willen schreeuwen wat mijn kant van het verhaal is, maar zolang de zaak onder de rechter ligt, kies ik ervoor om verder niet inhoudelijk op de kwestie in te gaan.” Op 23 februari doet de rechter uitspraak in het kort geding.



Rechtszaak Yvonne Coldeweijer

Maar daar houdt het niet bij op. Eerder dit jaar lag Hazes namelijk in de clinch met roddelkoningin Yvonne Coldewijer. Ze stonden tegenover elkaar in de rechtbank. Coldeweijer plaatste namelijk een video op haar juicekanaal Life of Yvonne over Rachel en haar zoon André Junior. Ze maakte duidelijk dat er geen contact was tussen de gezinsleden, omdat Rachel een rol speelde bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André aan zijn ex Sarah van Soelen. Al snel werd Yvonne gesommeerd door de advocaat van Rachel deze offline te halen, omdat de video volgens Rachel op leugens was gebaseerd.

„Na een aantal weken kan ik niet anders dan concluderen dat ik wederom gelijk heb en dat er, sinds ik die brief heb ontvangen, geen enkel contact is tussen André en zijn moeder. We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren”, liet Yvonne op Instagram weten. De rechter bepaalde echter dat Coldeweijer een rectificatie video moest plaatsen.

Ook werd beslist dat de vlogger de term ‘gecremeerde kroket’ niet meer mocht gebruiken, verwijzend naar Hazes. Yvonne vond dit tegenstrijdig met de wet van vrijheid van meningsuiting en wilde in hoger beroep gaan. Maar ze liet het er uiteindelijk bij zitten. „Ik heb besloten niet in hoger beroep te gaan, omdat ik er geen zin in heb en verder ook geen vertrouwen heb in het rechtssysteem”, schrijft de 36-jarige Coldeweijer.