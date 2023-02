Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers in shock over onverwachte breuk in Married at First Sight: ‘Mijn hart breekt’

Er zijn van die Married at First Sight-koppels waarbij je de breuk van mijlenver ziet aankomen. Martijn en Nicole bijvoorbeeld, die al snel een mismatch bleken en elkaar de tent uitvochten. Maar het huwelijk dat gisteravond klapte was wél een shock voor veel kijkers.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. Ook Wilfred (48) en François (49) stapten met elkaar in het huwelijksbootje. Op het eerste gezicht leek het een droomkoppel: alle ingrediënten voor een geslaagd huwelijk waren aanwezig.

Wilfred in Married at First Sight: ‘Lijkt me het beste’

Als Wilfred zonder François in gesprek gaat met Married at First Sight-expert Patrick, wordt al snel duidelijk dat er iets goed mis is. En ja hoor: de kogel is door de kerk. „We hebben een gesprek gehad en dat kwam niet zo goed over. Dus we hebben ervoor gekozen om het te laten voor wat het is. Om ermee te stoppen. Als het gevoel er van de ene kant niet is, dan heeft het denk ik geen nut om door te gaan.”

Wat blijkt: Wilfred heeft vlinders, François niet. Het was uiteindelijk Wilfreds keuze om de stekker eruit te trekken. „Zelfbescherming”, geeft hij toe. „Het lijkt me het beste. Mijn gevoel gaf het al aan. Na het bezoek aan het kunstmuseum had ik zoiets van: hier moeten we niet mee doorgaan. Hij gaf aan dat hij die vlinders niet had. Lastig. Ik vind het heel moeilijk.”

„Heeft Francois jou pijn gedaan en je gekwetst?”, vraagt Patrick aan Wilfred. „Nee”, antwoordt Wilfred. „Het is ook gewoon een hele leuke man, alleen de vlinders zijn er niet. En dat is voor mij kwetsend, omdat ik die wel heb. Daar loop je dan elke keer tegenaan. Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt: we stoppen er nu mee.”

Binnenkort begint een nieuwe fase in het experiment: het koppelsweekend. Wilfred gaat er nog wel naar toe, maar echt zin heeft hij er niet meer in. „Ik was eerst nog heel hoopvol, maar nu zie ik het voor mezelf niet meer zitten”, vertelt hij tegen Patrick. „Ik ga het wel doen, maar dat gaat niet van harte. Ik zit er echt niet op wachten.”

Expert heeft nog vertrouwen

Het is voor Patrick duidelijk dat Wilfred ermee in zijn maag zit. „Je merkt dat hij hoog in emotie zit. Hij zit bijna tegen de tranen aan. Er is voor hem echt iets heel belangrijks gebeurd. Hij heeft zich blootgegeven en is echt verliefd. Je ziet bijna dat hij vecht met de vlinders die hij in zijn buik heeft, terwijl Francois het nog niet weet en het nog niet voelt.”

Toch geeft de expert de moed nog niet helemaal op. „Wilfred zet een muur neer, maar het is vooral een zelfbeschermingsmuur. We moeten gaan kijken of we daar nog iets kunnen betekenen. Het is nog niet klaar.”

Kijkers in shock

Vanaf de bank leven kijkers volop mee met Wilfred. „Arme kerel. Mijn hart breekt voor jou”, schrijft iemand. Ook vinden veel mensen het zonde. „Ze waren zo leuk samen!”



O neeeee Wilfred en François 😭😭 Ik gun ze de wereld. Wat jammer! #MAFS — Marinka van Deursen (@MarinkavDeursen) February 22, 2023



Hee. Verrassend. Dit had ik niet zien aankomen. Partner François heeft geen 🦋🦋🦋 Wilfred wel. Echt sneu. #mafs 🌈 — ON/OFFICE werker 💻 ❤💜 (@JeannevanH) February 22, 2023



Aaaaahhhh. 😔

Lieve Wilfred, Arme kerel💞 Mijn hart breekt voor jou. Francois durfde niet echt, lijkt wel? Vond het ietwat overweldigend?

ZO jammer! #mafs #mafsnl pic.twitter.com/Z7iBV1VAWo — 🐾✨️Janneke ✨️🐾 (@MevrJanneke) February 22, 2023



Het slechtste nieuws van dit seizoen is toch wel dat Wilfred en @Franois06659072 niet bij elkaar blijven blijkbaar💔 Toch wil ik zeggen, alleen maar liefde voor jullie, jullie hebben echt voor mooie momenten dit seizoen gezorgd en zijn ongelooflijk mooie mensen❤️❤️ #mafsnl #MAFS — Syl Heijnen 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@syl130289) February 22, 2023



Wat gooit men toch gauw de handdoek in de ring, ook bij deze match van François en Wilfred… De 1 voelt geen vlinders, en de ander trekt gelijk de stekker eruit als 'zelfbescherming'. WAT is er gebeurt met vechten voor je relatie ??#mafsnl #mafs — Morgan Jansen ♒🇺🇦🇬🇧⚽️ (@Catlover1971) February 22, 2023

Je kunt Married at First Sight terugkijken via RTL XL.