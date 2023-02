Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Livemuziek en Italiaanse cuisine op boot van Douwe Bob: ‘Rondvaart naar een next level’

Dat Douwe Bob een ondernemend type is, dat wisten we natuurlijk al. Zo heeft hij naast zijn toch al niet onverdienstelijke carrière als singer-songwriter al een hele poos een kroeg in Amsterdam. Toch trekt ook het water hem en daarom heeft hij nu al zijn liefdes gecombineerd in Bob’s Boat Bash. „We nemen een rondvaart nu wel naar een next level”, vertelt hij over zijn nieuwe onderneming.

Het is een kille, winderige middag aan ’t IJ in de hoofdstad wanneer Bob’s Boat Bash toe is aan haar maiden voyage. Rond 17.00 uur arriveren de eerste gasten aan de kade van de NDSM Werf, waar de feestboot van Douwe Bob ligt aangemeerd. De zanger ontvangt buiten de boot hoogstpersoonlijk zijn gasten, keurig gekleed in pak. De kapitein van het Wapen van Amsterdam, zoals zijn boot officieel heet, staat in vol ornaat naast hem. „Er zijn een paar dingen in het leven die ik er heel erg gaaf vind”, vertelt ze muzikant wanneer hem gevraagd wordt waarom hij een dinnershow op een boot gestart is. „Ten eerste horeca, want ik kom uit een horecafamilie. Ik hou van muziek maken en ik hou van varen. Die drie dingen kan ik verbinden, want er zijn zoveel mooie schepen in Nederland. In Amsterdam liggen zo veel toffe oude boten. Toen vond ik het Wapen van Amsterdam van Rederij De Nederlanden. Daar kunnen tweehonderd man op. Dat is een onwijze opgave met catering erop, maar dat lukt erg goed. Het heeft veel tijd gekost, maar het is gelukt. Het klopt allemaal nu.”



Bob’s boat bash valt of staat niet met Douwe Bob

„Eigenlijk is het woord rondvaart wat oneerbiedig”, stelt Douwe Bob. En inderdaad, bij rondvaarten in Amsterdam denk je toch aan van die wat kleurloze toeristensloepen die zonder veel poespas door de grachten van de hoofdstad varen. Het interieur van het Wapen van Amsterdam is daarentegen klassiek stijlvol, met veel hout en een chique afwerking. Gasten zitten in rijtjes van acht aan keurig gedekte tafels. De eerste officiële rondvaart van Bob’s Boat Bash begint met het duo Speelman & Speelman, die de gasten begroeten en een muzikaal eerbetoon brengen aan Amsterdam, waaronder het aloude Aan De Amsterdamse Grachten. Speelman & Speelman zullen iedere vrijdag en zaterdag op de boot te vinden zijn, naast een wisselde selectie aan muzikanten. „Ik zal er veel zijn, vooral in het begin”, licht Douwe Bob toe. „Toch het is ook een leuk concept voor mensen die mij niet leuk vinden. Ik weet, je kan niet iedereen pleasen, maar als je van muziek houdt, van lekker eten en van varen, dan is dit gewoon je ding. Of ik er ben of niet. Het moet niet vallen of staan met mij.”

Douwe Bob legt laatste hand aan hoofdmenu

Een andere artiest die te gast is tijdens de eerste editie van Bob’s Boat Bash is model en soulzangeres Charmaine Yard. Zij brengt met verve de Tina Turner-klassiekers The Best en Proud Mary ten gehore. Bij dat laatste nummer wordt ze bijgestaan door Douwe Bob en een van de Speelmannen, die gezamenlijk het achtergrondkoortje van de soulkneiter verzorgen. Dit alles terwijl het voorgerecht wordt uitgeserveerd. Tussen de drie gangen en de vele liedjes door zien we Douwe Bob vlijtig op en neer lopen en met gasten babbelen. „Ik probeer alles in goede banen te leiden en zal er vooral veel als gastheer zijn. Dan trek ik mijn horecaschoenen aan. Maar ik ga er vooral veel zijn voor een lekker drankje en lekker eten.” Lekker is beslist een geschikte kwalificatie voor de Italiaanse cuisine. Wanneer het hoofdgerecht wordt opgediend, speelt de huisband het historische Italiaanse partizanenlied Bella Ciao en legt Douwe Bob persoonlijk de laatste hand aan het gerecht. De gasten zwaaien onderwijl feestelijk met hun servetten.

Focus op carrière kwijt

Later op de avond, tegen de tijd van het dessert klaarstaat, neemt Douwe Bob de gitaar ter hand voor een uitvoering van de Tom Petty-hit Last Dance With Mary Jane en hij neemt plaats achter de toetsen plaats voor Great Balls Of Fire van Jerry Lee Lewis. De eerste editie van Bob’s Boat Bash is hiermee een feit. De zanger kijkt er tevreden op terug, al benadrukt hij dat dit geen definitieve carrièreswitch is. „Ik zal er altijd voor zorgen dat muziek op nummer één blijft staan. Ik ben nu weer veel aan het schrijven. Over een maandje komt er een single en in september hoop ik een nieuw album te droppen. Gordon Groothedde gaat het produceren. Het is alweer een paar jaar geleden, dus ik moet aan de bak. Corona kwam tussendoor. En kids, hè. Dat heeft me wel even zoetgehouden. De focus is nu terug. Ik heb zin om te knallen. Het was nogal een rollercoaster, dus ik was de focus op mijn carrière kwijt. Ik verveel me ook wel snel.”

