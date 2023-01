Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oordeel rechter maakt eind aan horloge-conflict tussen Lil Kleine en Jaimie Vaes

Het hoge woord is eruit. Vandaag kwam de Amsterdamse rechter met het verlossende antwoord in het horloge-conflict tussen de exen Lil Kleine en Jaimie Vaes. Eerstgenoemde is twee van de drie waardevolle horloges definitief kwijt aan zijn ex-verloofde Jaimie Vaes.

Vaes stapte naar de rechter toe omdat haar ex-vriend de waardevolle horloges terug eiste. Dure klokken waarvan Vaes claimt dat ze bedoeld waren voor hun zoontje en haarzelf. Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, claimde dat hij de horloges nooit cadeau heeft gedaan en wilde ze terug. Vaes sprak over de horloge-kwestie in haar realityserie Jaimie in the Vaes Lane.

Servies, Playstation-controllers, sierkussens, een blender en een broodrooster

Het voormalige koppel stond half november voor de rechter om na hun relatiebreuk de spullen te verdelen. De plooien waren wat betreft de verdeling van de drie horloges nog altijd niet gladgestreken. Ook servies, Playstation-controllers, sierkussens, een blender en een broodrooster kwamen ter sprake.

De partijen kregen een paar maanden de tijd om samen tot een oplossing te komen en te bewijzen wat zij wel of niet bezitten. Dat is de partijen samen niet gelukt. Daarom moest de rechter vandaag een definitief oordeel vellen.

Rechter: ‘Jorik Scholten heeft horloges cadeau gedaan’

Een van de horloges heeft Lil Kleine volgens de rechter als zogenoemd push present – een cadeautje voor de bevalling van zoontje Lío – cadeau gedaan aan Vaes. Het andere horloge ging naar hun minderjarige zoon. Het derde horloge had Vaes naar eigen zeggen voor haar verjaardag gekregen, maar dat klopt volgens de rechter niet.

De rapper had ook een schadevergoeding geëist van Vaes, omdat zij zijn huis zou hebben vernield. Dat heeft de rechter afgewezen. Het huis was na haar vertrek wel degelijk beschadigd, maar dat komt niet door Vaes.

Lil Kleine en Jaimie Vaes komen elkaar snel weer tegen in rechtbank

Een paar maanden geleden kwam er een abrupt einde aan de relatie tussen het bekende koppel nadat er beelden uitlekten waarop Lil Kleine Vaes mishandelde. Hij zou hier het hoofd van zijn ex-vriendin tussen een autodeur hebben geklemd. Vaes deed later aangifte van mishandeling, het onderzoek in die zaak loopt nog.

Op 17 januari staan de twee ook tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Die zaak gaat over de omgangsregeling die Lil Kleine heeft gevraagd met het 3-jarige zoontje van het stel.