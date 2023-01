Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef over ‘Omar en Samira’-poster over discriminatie op woningmarkt: ‘Schaamteloos’

Discriminatie op de woningmarkt tegengaan, met dat idee is in Eindhoven een reclamebord te zien om meer bewustwording over het probleem te creëren. Maar de ‘Omar en Samira’-poster leidt tot de nodige ophef, onder meer bij Geert Wilders. Die haalt flink uit naar de boodschap op het bord. „Het is precies andersom!”

Gisteren plaatste een Twitteraar een foto van een abri in Eindhoven. „Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. Omar en Samira niet”, valt in koeienletters te lezen. In kleinere letters staat: „Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning. Ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of geloof.”



— Marlies TCB ⚡ 🤘 (@MarliesTCB) January 3, 2023

Poster onderdeel van bewustwordingscampagne

De poster is onderdeel van de landelijke campagne van de overheid om in actie te komen tegen woondiscriminatie, waarbij mensen bijvoorbeeld vanwege hun niet-Nederlandse naam geweigerd worden voor een woning. Volgens onderzoeken komt deze vorm van discriminatie op de woningmarkt nog altijd voor.

„Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend”, luidde minister Hugo de Jonge de voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie ‘de deur te wijzen’ in november in. Onder andere posters in het straatbeeld moeten voor meer bewustwording zorgen.

Ophef over poster over woondiscriminatie: ‘Schaamteloos’

Maar in plaats van bewustwording, is het vooral ophef wat de klok slaat op Twitter. Rechts Nederland haalt fel uit naar de boodschap van de poster. „Was het maar waar! Het is helaas precies andersom. Omar en Samira vreten onze verzorgingsstaat leeg, krijgen gratis zorg, woningen en uitkeringen en Erik en Annemarie kunnen dat allemaal betalen en jarenlang wachten op een woning”, zegt Geert Wilders in felle bewoordingen.

Wilders lag eerder al in de clinch met woonmister De Jonge om het plan om statushouders sneller aan een woning te helpen. Ook andere Nederlanders uit rechtse kringen zijn niet te spreken over de poster en noemen die ‘schaamteloos.’



— Joost Niemoller (@JoostNiemoller) January 4, 2023

‘Je zal maar Omar of Samira heten en uitgemaakt worden voor uitvreter’

Maar er zijn ook voorstanders van de poster te vinden. Die vinden het goed dat er aandacht wordt gevraagd aan discriminatie op de woningmarkt. „Oké, maar wat nou als Omar en Samira gewoon Nederlandse burgers zijn, geboren in Nederland?”, reageert journalist Tahrim Ramdjan op Wilders.

Ook VVD’er Zohair El Yassini reageert venijnig op de PVV-voorman. „Je zal maar Omar of Samira heten, Nederlander zijn, keihard werken als politieagent of verpleegkundige en door Geert Wilders worden uitgemaakt voor uitvreter. Dan ben je blind voor alle Nederlanders die bijdragen en iets van hun leven proberen te maken.”



— Tahrim Ramdjan (@RamdjanTahrim) January 4, 2023



