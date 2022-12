Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minimumloon in 2023 extra verhoogd: dit wordt het minimale salaris

Sinds 1968 kennen we in Nederland een minimumloon. Dit jaar wordt er door het kabinet voor het eerst sinds de invoering een extra verhoging in het minimumloon doorgevoerd. Hoewel de gemiddelde salarissen in Nederland behoorlijk uiteenlopen, is het minimale salaris voor iedereen gelijk. Vanaf een bepaalde leeftijd, tenminste. En dit jaar kent dat minimumloon een behoorlijke percentuele stijging.

We verdienen in Nederland niet allemaal hetzelfde als Jan Modaal. Er zijn veel mensen die een stuk minder verdienen en moeten rondkomen van het minimumloon. In 2021 waren er volgens het CBS 439.000 werknemers die maximaal het minimumloon verdienden.

Het minimumloon in 2022 in Nederland

Vanaf de leeftijd van 21 jaar heb je in Nederland – als je werkt natuurlijk – recht op het minimumloon. Ben je jonger dan 21 jaar? Dan geldt er een minimumjeugdloon, dat vanaf een leeftijd van vijftien jaar jaarlijks wordt verhoogd.

Sinds 1 juli 2022 is de ondergrens voor een maandsalaris voor mensen vanaf 21 jaar en ouder 1.756,20 euro. Per week is het minimumloon vanaf 21 jaar gelijkgesteld aan 405,30 euro en per dag komt dat neer op 81,06 euro. Het minimum uurloon is in Nederland afhankelijk van het dienstverband. Bij een fulltime werkweek van 36 uur is het uurloon voor iedereen vanaf 21 jaar gelijk aan 11,26 euro. Bij een dienstverband waarbij sprake is van een werkweek van 40 uur, kon je in 2022 rekenen op een uurloon van 10,14 euro.

Vanaf januari 2023 zal dat minimumloon flink worden opgeschroefd, aldus de Rijksoverheid eerder deze. Voor het eerste in de Nederlandse geschiedenis wordt het minimumloon – bovenop de gebruikelijke halfjaarlijkse aanpassing – verhoogd met 8,05 procent. In totaal komt dat neer op een verhoging van 10,15 procent.

Wat betekent de verhoging voor werknemers in 2023?

Voor werknemers die een minimum maandsalaris verdienen, betekent dit dat zij kunnen rekenen op een loon van 1934,40 euro vanaf het nieuwe jaar. Per week stijgt het minimumloon naar 446,40 euro. Per dag komt het uit op 89,28 euro.

Met deze loonstijging gaan de uurlonen bij een fulltime dienstverband ook flink omhoog in Nederland. Waar iemand met een 36-uur durende werkweer de afgelopen maanden kon rekenen op een salaris van 11,26 euro per uur wordt dat vanaf het nieuwe kalenderjaar opgehoogd tot 12,40 euro per uur.