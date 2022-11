Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit leverden Birkenstocks Steve Jobs of kapotte gitaar Kurt Cobain op in veiling

Sandalen, gitaren of een bril, je zou niet verwachten dat zulke items honderduizenden euro’s waard kunnen zijn. Maar blijkbaar kan dat als ze gebruikt of gedragen zijn door legendarische iconen als Kurt Cobain of Steve Jobs. Afgelopen zondag was de rock ‘n roll-veiling van veilinghuis Julien’s en het enige dat je mee hoefde te brengen was een dikke portemonnee.

Maar liefst 1500 items van de meest legendarische iconen wereldwijd gingen onder veilinghamer. Spullen van The Beatles-zanger John Lennon, zangers Bob Dylan, Prince of zangeressen Amy Winehouse, Madonna en Lady Gaga, kwamen voorbij. En daar zijn mensen bereid een flinke duit voor neer te leggen.

Spullen van legendarische iconen geveild

Een specifiek, kapot, item bleek de grootste favoriet en leverde maar liefst 486.000 dollar op. Het ging om een kapotgeslagen gitaar van Nirvana-frontman Kurt Cobain, die overleed op 27-jarige leeftijd. De geschatte waarde van het instrument stond op 200.000 dollar, maar daar werd dus ruimschoots overheen geboden. Cobain stond nogal bekend stond om zijn ruige optredens en sloeg tijdens Nirvana’s Amerikaanse tour in 1989 zijn Fender Mustang stuk op het podium. Zoals je op het filmpje hieronder kunt zien, was dat niet de enige gitaar die sneuvelde in Cobain z’n carrière.

Van Kurt Cobain tot aan Steve Jobs

Maar er werd met meer geld gesmeten. Onder meer voor een horloge van Elvis Presley, gemaakt van goud en diamanten. De koper legde daarvoor een schamele 256.000 dollar neer. Maar ook een vleugel van beroemd liedjesschrijver Bob Dylan leverde een bescheiden bedrag van 217.000 dollar op. Voor een blauwe elektrische gitaar van Prince werd 192.000 dollar neergeteld en het bekende ronde brilletje van John Lennon mocht weg voor 162.000 dollar.

Overigens werd er niet alleen bezit van befaamde muzikanten geveild. Ook een paar afgetrapte Birkenstock-sandalen van Apple-oprichter Steve Jobs ging voor 218.000 dollar onder de veilinghamer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook gitaren voor Oekraïne in de veiling

Ook werden verschillende Gibson-gitaren, van muzikale grootheden, blauw en geel geschilderd en geveild. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Onder meer de instrumenten van ex-Beatle Paul McCartney en Guns ‘N Roses-gitarist Slash brachten tienduizenden dollars op.