Zoveel kost het als de kerstverlichting een maand lang brandt (en tips hoe je daarop kunt bezuinigen)

De meeste mensen passen hun levensstijl aan op de hoge energieprijzen, en daarbij horen dus ook de feestdagen. Gisteren was al bekend dat ruim 70 procent van de mensen minder geld uitgeeft aan sinterklaascadeaus. Maar Kerstmis, dat is dan weer een ander verhaal. De lichtjes hangen bij sommige mensen namelijk alweer in huis. En dat is geen goedkoop grapje.

Met ledverlichting in plaats van ouderwetse gloeilampjes bespaar je al veel elektriciteit. Dat scheelt op je energierekening in de vaak dure kerstmaand. Milieu Centraal deelt meer tips zoals deze, om geld te besparen.

Prijs voor kerstverlichting

Stel je voor, je besluit om je huis een maand lang om te toveren tot een kerstparadijs. Je zet een kerstboom op met een snoer van 20 gloeilampjes, doet daar een mooie kerstster (ook met gloeilamp) bovenop en besluit ook buiten de tuin nog te versieren met een tien meter lange lichtslang aan de gevel en 100 buitenlampjes in de boom. Volgens de berekeningen van Milieu Centraal ben je dan zo’n 120 euro kwijt.

Ze gaan daarbij uit van de gemiddelde energieprijs van augustus dit jaar: 70 cent per kWh. Hoeveel je precies betaalt voor je kerstverlichting, is afhankelijk van de prijs per kWh die op jouw contract staat.

🎄 Cijfers van Independer Als je bijvoorbeeld vorig jaar in oktober een nieuw contract afsloot, kom je op zo’n 68 euro uit voor een maand lang kerstverlichting. Het gemiddelde in oktober vorig jaar was namelijk ‘maar’ 40 cent per kilowattuur. Sloot je vorig jaar in januari een contract af? Dan betaal je nóg een stuk minder voor je kerstverlichting: in januari vorig jaar was de stroomprijs 0,21 euro per kWh.

Dat kan veel goedkoper

Dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Ten eerste kun je een snoer met gloeilampjes vervangen met eentje die ledlampjes heeft. Die zijn namelijk acht keer zo zuinig. Ook geeft Milieu Centraal als tip om je verlichting uit te zetten als je niet thuis bent of wanneer je naar bed gaat. Een timer is daarvoor handig. Zo heb je een feestelijke kerst met minder impact op het milieu.

Als je de lichten op een timer zet, dan scheelt dat 120 kWh en wordt het verbruik 50 kWh. Dat klinkt qua prijs misschien nog een beetje vaag. Het bespaart je in ieder geval een hoop geld. Dan betaal je in plaats van 120 euro slechts 35 euro. De duurzaamste keuze is led en een timer. Dan is je verbruik nog maar 6 kWh, wat je maar vier euro kost. Dat scheelt dus ruim 95 procent ten opzichte van 170 kWh.