Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komiek Bert Visscher heeft kanker: ‘Vooruitzichten zijn positief’

Droevig nieuws: cabaretier Bert Visscher heeft prostaatkanker. Gelukkig heeft hij al wel laten doorsijpelen dat de vooruitzichten goed zijn. Fans die een kaartje voor zijn (waarschijnlijk laatste) solovoorstelling hebben gekocht moeten even opletten, want enkele shows gaan niet op de geplande data door.

Dit laat het impresariaat van de 62-jarige cabaretier uit Groningen vandaag weten.

Kanker werd in beginstadium ontdekt

De ziekte is volgens hen in een beginstadium bij Visscher geconstateerd. In de komende weken zal hij hiervoor behandelingen ondergaan. De cabaretier maakt het naar omstandigheden goed. „De vooruitzichten op volledig herstel zijn positief”, vertelt het impresariaat. Op Instagram en Twitter stromen de beterschapswensen voor de komiek binnen.

Bert Visscher was bezig met zijn ‘vermoedelijk laatste solovoorstelling’

Visscher toert momenteel door het land met de voorstelling Dat zie je een ander niet doen. Het is zijn eerste voorstelling sinds de coronaperiode, waarin hij twee jaar lang niet op de planken kon staan – al konden fans in juli 2021 nog wel van zijn grappen en grollen genieten bij De Slimste Mens.

Dat zie je een ander niet doen is de veertiende en mogelijk laatste show van de legendarische komiek. Hij zei zelf dat het zijn „vermoedelijk laatste solovoorstelling” is. „Met 42 jaar theater in het hoofd kom ik met plezier weer langs. En misschien was dat het dan wel. Ben ook geen 60 meer”, zegt hij hierover op zijn website.

In de voorstelling blikt Visscher terug op zijn grote succesnummers. Klassiekers als de stotterende motorrijder van No Calendar, bloemschikken en Barbie en Ken passeren hierbij de revue. Naast de gouden oude scènes bevat de voorstelling ook nieuw materiaal die zijn voorstellingen eerder niet haalde. Het ging volgens het management heel erg hard met de kaartjes voor deze voorstelling. Omdat Visscher behandelingen moet ondergaan voor zijn ziekte, worden enkele van deze voorstellingen verplaatst naar komend seizoen.