Internet verdeeld: spuugt Harry Styles hier bewust op acteur Chris Pine?

Wie de afgelopen dagen veel op sociale media heeft gezeten, heeft de clip met een ‘spugende’ Harry Styles vast al langs zien komen. Het internet is verdeeld: spuugt Harry Styles echt op zijn collega-acteur Chris Pine? Die laatste heeft inmiddels gereageerd op alle ophef.

Maandag vond de première van de film Don’t Worry Darling plaats op het filmfestival in Venetië. Daarin spelen de acteurs Harry Styles en Chris Pine een grote rol. Terwijl Harry Styles – die in Nederland ontzettend populair is – net op zijn plek in de bioscoopzaal wil gaan zitten, zou hij zijn collega-acteur vol op zijn schoot hebben gespuugd.

Beelden van het vermeende spugen werden al snel veelvuldig gedeeld op sociale media. Het internet is de afgelopen dagen in rep en roer vanwege het incident: is er echt sprake van spugen? Of gaat het hier om een misverstand?



Geen vlekkeloze start voor de film

De promotie van de film liep voor het spuugincident al niet vlekkeloos. Zo waren de filmrecensies niet al te best en waren er geruchten dat een van de steractrices in de film, Florence Pugh, ruzie heeft met de regisseur.

De filmpremière had een evenement moeten zijn om dat alles te laten vergeten. Maar niemand had kunnen vermoeden dat er met het vermeende spugen van Harry Styles juist weer een nieuw incident bij zou komen.

Harry Styles werpt blik op Chris Pine en gaat dan zitten

Wat gebeurt er precies? De première begint bijna en dan komt Harry Styles de zaal binnenlopen, onder applaus van de aanwezigen. Chris Pine zit dan al wat onhandig in zijn stoel, met regisseur Olivia Wilde aan de ene kant en een lege stoel aan de andere kant.

Wanneer Styles bij de lege stoel aankomt, werpt hij kort een blik op zijn collega-acteur en gaat dan zitten. Pine stopt met klappen en doet alsof er iets is wat hem niet bevalt. Hij kijkt naar zijn schoot en schudt zijn hoofd. Er lijkt wat te zijn gebeurd, maar wat? Volgens sommige internetters is het helder: Styles spuugt – al dan niet bewust – op Chris Pine.



Chris Pine reageert op incident met Harry Styles

Het management van Chris Pine heeft inmiddels gereageerd op alle ophef die is ontstaan. Die noemt het tegen entertainmentsite People een ‘belachelijke’ bewering dat Harry Styles op hem spuugt. „Dit is een belachelijk verhaal. Het is een compleet verzinsel en het resultaat van een vreemde online illusie die duidelijk bedriegt en dwaze speculatie mogelijk maakt.”

„Voor alle duidelijkheid, Harry Styles spuugde niet op Chris Pine“, vervolgt een woordvoerder van Pine. „Er is niets dan respect tussen deze twee mannen. Elke suggestie anders is een flagrante poging om drama te creëren dat gewoon niet bestaat.”

Internet gaat aan de haal met beelden spuugincident

Hoe dan ook, het internet zou het internet zien zijn als er grappige variaties werden gemaakt op de beelden. Zo zijn er beelden opgedoken waarin Harry Styles niet spuugt, maar een geit op de schoot van zijn collega-acteur werpt. Schandalig, natuurlijk!



