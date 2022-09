Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw geïrriteerd over salarisophef: ‘Verwachten mensen dat ik mijn werk gratis doe?’

Jeroen Pauw lag in juli flink onder vuur vanwege een dubieus salarisvoorstel. Nu heeft hij hierop gereageerd: „Dat mensen dat een constructie noemen, vind ik behoorlijk irritant.”

Dat zegt de 62-jarige presentator in gesprek met Veronica Superguide. De ophef ontstond na berichten dat Pauw in 2019 zijn eigen salarisonderhandelingen zou hebben gekoppeld aan een afnamegarantie voor zijn productiebedrijf TVBV. BNNVARA moest voor minimaal 500.000 euro aan programma’s bestellen bij Jeroens bedrijf TVBV. De omroep veegde het voorstel van tafel en anderhalve maand later stopte Pauw met zijn talkshow. De brief met het voorstel dook later op bij BNR Nieuwsradio.



BNR-podcastmakers @tonfvandijk en @markkoster kregen het voorstel van Jeroen Pauw en zijn zakenpartner in handen. Daarin staat dat Pauw een volledig ministersalaris van de NPO wilde, met een afnamegarantie voor zijn productiebedrijf TVBV, ter waarde van 500 duizend euro. pic.twitter.com/B4JaITXggf — BNR Nieuwsradio (@BNR) July 14, 2022

Punt van kritiek is dat hij met zijn werk als producent extra geld had kunnen verdienen naast zijn werk als presentator en de WNT-norm zou omzeilen. Het doel van de WNT is om buitensporige beloningen van bestuurders en andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden te leggen. Het salaris mag in 2022 niet hoger zijn dan 216.000 per jaar. Volgens de NPO is er sinds 2020 geen enkele presentator meer die boven het salarisplafond uitkomt.

Jeroen Pauw geeft tekst en uitleg

In het gesprek zegt Pauw het „behoorlijk irritant” te vinden dat sommige mensen zijn inkomen als producent van tv-programma’s „een constructie” noemen. Pauw: „Ik heb 22 jaar geleden, toen ik nog bij RTL werkte, een productiebedrijf opgericht. Jan Peter Balkenende was nog ergens deeltijdprofessor en van een balkenendenorm was in de verste verte nog geen sprake. Later kwam ik bij de publieke omroep te werken en werd die norm ingevoerd. Ik vind het prima hoor, ook al is het niet mijn idee. Maar verwachten mensen nou serieus dat ik het werk náást mijn presentatiewerk allemaal gratis doe?”

Op de vraag wat hij gaat doen als er strenge regels komen rondom produceren en presenteren, antwoordt hij. „Nou… Ik hou er niet van om door anderen gedwongen te worden om een keuze te maken. Maar de hazen in Hilversum zijn niet bepaald hardlopers. Dus laten we eerst maar eens zien of er inderdaad nieuwe regels komen.”

Onderzoek naar kwestie rondom Jeroen Pauw

In juli kondigde Commissariaat voor de Media aan een onderzoek te gaan doen naar het financieel toezicht op de WNT-norm in de media. De NPO heeft destijds gevraagd in dit onderzoek ook een kwestie rond Pauw mee te nemen. Pauw liet toen weten dat hij „in de besproken periode geen aandeelhouder van TVBV was, geen directiefunctie had en niet betrokken of verantwoordelijk was voor de zakelijke koers van TVBV”.