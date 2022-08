Hersendode Archie op het laatste moment niet van de beademing gehaald: ‘We geven hem niet op’

De hersendode Britse jongen Archie Battersbee is om 12.00 uur toch niet van de beademing gehaald. Het ziekenhuis waarin hij ligt had dat vandaag wel willen doen. De ouders van Archie konden het op het laatste moment niet aan.

De artsen besloten tot uitstel omdat de vader en moeder op het laatste moment naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn gestapt. Dat melden Britse media. Niet dat de ouders meteen in een wonder voor Archie geloven, wat jaren geleden wel met de 22-jarige Britse studente Sam Hemmings gebeurde, maar zij kunnen hun zoon niet loslaten. En zij stellen zelf „wel degelijk enige vooruitgang te zien”.

De vader en moeder van de 12-jarige jongen die sinds april in coma ligt, grijpen elke mogelijke juridische stap aan om het leven van hun zoon te redden of te rekken. Gisteren leken zij eindelijk te berusten in een afwijzende uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Het echtpaar kondigde toen aan dat de behandeling van Archie vanmiddag precies om 12.00 uur zou worden stopgezet.

Maar de ouders hebben besloten door te gaan in de lange en spraakmakende juridische strijd over het rekken van het leven van de zoon. „We geven Archie niet op tot het einde”, aldus de moeder. De familie hield afgelopen nacht een wake bij het kind in het ziekenhuis in Londen.

The Archie Battersbee case is heartbreaking and I feel so much for his parents but to see his mother say that the NHS have pursued a “choreographed execution” when they have tried their very best to keep him alive is so insulting

