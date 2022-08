Foto lookalike-baby Woody Harrelson gaat viraal, acteur reageert

Iedereen krijgt wel eens de opmerking dat hij of zij op een bekend iemand lijkt. En ouders zijn ook vaak geneigd hun kinderen te vergelijken met anderen. Maar een moeder uit Noord-Ierland had wel een heel goed punt toen zij haar dochter vergeleek met acteur Woody Harrelson. De foto die ze deelde gaat inmiddels viraal.

Deze week tweette Dani Grier Mulvenna een lachende foto van haar dochtertje Cora die ze aan een screenshot van Woody Harrelson had geplakt. „Oké, hoezo ziet onze dochter eruit als Woody Harrelson”, schreef ze erbij. Die tweet werd massaal opgepikt, waaronder door de acteur zelf.

De 61-jarige acteur en zijn pas ontdekte dubbelganger staan allebei met een glimlach van oor tot oor op de foto. En alhoewel de 9 maanden oude Cora nog lang niet al haar tanden heeft, is de gelijkenis treffend. En dat vinden meer mensen.

In slechts twee dagen tijd kreeg de tweet meer dan 483.000 likes, 2.670 quote-tweets en 26.6000 retweets. Inmiddels zijn die tellers verder opgelopen.

De meesten reageren vol verbazing op de foto. Maar er is één antwoord die er tussenuit springt en dat is de reactie van de drievoudig Oscar-genomineerde acteur zelf. Op zijn Instagrampagina schrijft hij zelfs een ode aan Cora.

„Je bent een schattig kind. Ik voel me gevleid om met je vergeleken te worden”, schrijft hij. „Je hebt een prachtige glimlach. Ik wou alleen dat ik je haar had.”

Cora en haar moeder zijn maar wat blij met de ode van Woody Harrelson. „Het is niet elke dag dat Woody Harrelson een gedicht voor je dochter schrijft”, tweet de moeder. Ook plaatst ze nieuwe foto van Cora en haar reactie.

„Cora zegt, heel erg bedankt voor de likes en retweets en zegt ook dat ze niet altijd op Woody Harrelson lijkt. Het is alleen dat als ze erop lijkt, ze er ook echt op lijkt.”

