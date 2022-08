Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brandweerman getraumatiseerd door helikopterwrak Kobe Bryant: ‘Spookt door mijn hoofd’

Een gepensioneerde brandweerman uit Los Angeles zegt dat de beelden van het helikopterwrak van Kobe Bryant nog steeds door zijn hoofd spoken. Sterker nog: de reden dat Brian Jordan met pensioen is gegaan, komt door dit voorval van twee jaar geleden.

Vanessa Bryant, de weduwe van de verongelukte basketballer, heeft Jordan opgeroepen als getuige in de zaak die zij aanspande tegen Los Angeles County, laat het tijdschrift People weten. Volgens Bryant hebben mensen die als eerste op de plek van het ongeval aanwezig waren gruwelijke foto’s gemaakt en deze openbaar maakten.

‘Dit is de reden waarom ik stopte met werken’

Ze stelt hiervoor Los Angeles County aansprakelijk. Jordan zou een van de aanwezigen zijn, maar volgens hem was hij geïnstrueerd om foto’s van het wrak te maken. Hier heeft hij nog iedere dag last van. „Het was verschrikkelijk en het was de reden waarom ik stopte met werken.”



Jordan ging vorig jaar met pensioen en zei dat hij de bewuste 26 januari 2020 – toen Kobe Bryant, zijn dochter Gianna en zeven anderen omkwamen – mentaal heeft geblockt. „Ik was daar, maar ik herinner me niet dat ik er was. Stop alsjeblieft met het beschrijven van het wrak”, zei de gepensioneerde brandweerman tijdens zijn verhoor. „Laat mijn brein alsjeblieft niet teruggaan naar die plek. Ik weet niet waar ik foto’s van nam.”

Weduwe van Kobe Bryant

Volgens Jordan blijft het beeld van het helikopterwrak hem voor altijd achtervolgen. „Ik heb een beeld in mijn hoofd en dat is niet prettig.”

Bryant is achtergebleven met drie dochters: Natalia (17), Bianka (3) en Capri (7 maanden). Na het ongeluk bedankte de weduwe haar volgers voor alle condoleances. „Bedankt voor de gebeden, we hebben ze zeker nodig. We zijn kapot van het plotselinge verlies van mijn liefhebbende man Kobe – de geweldige vader van onze kinderen – en mijn mooie, lieve Gianna, een geweldige, attente dochter en zus.”

‘Kobe en Gigi tonen ons de weg’

Wel laat de weduwe ook weten kracht te halen uit haar overgebleven kinderen. „We worden iedere ochtend wakker en zetten door, omdat Kobe en Gigi ons de weg tonen. Onze liefde voor hen is eindeloos, onmeetbaar zelfs. Ik zou ze zo graag nog even knuffelen en zoenen. Ze voor altijd bij me houden.”

In haar Instagram post staat Vanessa ook stil bij de nabestaanden van de andere inzittenden van de helikopter. Ook vraagt ze respect en privacy voor de komende tijd.