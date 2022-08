Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BN’ers steunen Mart Hoogkamer nadat hij wederom bierdouche krijgt

‘Zwemmen in Bacardi Lemon’-zanger Mart Hoogkamer, zwemt liever niet in het bier, blijkt na gisteravond. De 24-jarige artiest stapte op het Drentse Boerenrock festival namelijk verontwaardigd van het podium na een bierdouche. En dat was niet de eerste keer voor Hoogkamer. Collega’s spreken hun steun uit voor zijn beslissing.

En wellicht heb je eerder gehoord dat Hoogkamer te maken kreeg met bierdouches tijdens zijn optredens. Het lijkt erop dat als een artiest eenmaal in het bierdouche-vizier zit, net als rapper Lil Kleine dat een tijd had, het lastig is om het biergooien te voorkomen.

BN’ers steunen beslissing Mart Hoogkamer

Hoogkamer deelde beelden van zijn optreden op zijn eigen social media. Daarop is te zien dat de zanger nog maar net het podium in een overvolle feesttent betreedt en al snel de bekers bier door de lucht vliegen. „Niet doen, niet doen”, zegt de zanger. Maar de bierdouche gaat door. Hoogkamer probeert nog een poging te doen om te blijven staan, maar verlaat uiteindelijk toch het podium.

Op Instagram schrijft Hoogkamer „Is dit normaal?”, bij de video. Waarna hij de organisatie en zijn fans bedankt. Onder zijn bericht reageren meerdere collega’s. Onder meer Tim Douwsma, Danny Froger, Wolter Kroes, Shirma Rouse en zanger Jeffrey Heesen steunen de beslissing van de jonge volkszanger.



Reacties op bierdouche artiesten

Dat bier gooien naar artiesten toe, dat is niks nieuws. De vraag is natuurlijk hoe ga je er mee om? Zo onderbrak rapper Snelle zijn concert om uit te leggen dat de apparatuur stuk gaat als er bier overheen zou komen. Rapper Bizzey, maakt er inmiddels een heuse confrontatie van wanneer mensen bier naar hem gooien. Hij laat beveiligers de biergooier opsporen en confronteert ze publiekelijk. Of zanger Marcel Veenendaal van Di-rect, die ervoor koos om zich volledig over te geven aan een bierdouche tijdens een concert. Of wat dacht je van John Coffey? Die het ooit presteerde om in een uitgelaten Lowlands-tent een biertje te vangen tijdens zijn optreden.