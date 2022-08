Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde buiten de camera’s: TikTok-ster Ruud, Susanne reageert en bonje Richard en Jacob

Je komt in het weekend natuurlijk niet aan je dagelijkse dosis heisa in de buitenlandse B&B’s. Daarom belichten we even wat B&B Vol liefde-perikelen die zich buiten de camera’s afspeelden. Zoals de reactie van Susanne op het ongemakkelijke kampvuur, het conflict tussen Richard en oud-B&B’er Jacob en Ruud die zich ontpopt tot TikTok-ster.

We beginnen met die ruzie tussen Oud-B&B vol Liefde kandidaat Jacob en Richard, want hoe zit dat nou? De twee bleken namelijk eerder bevriend, want zowel Richard als Jacob beheren een B&B in Portugal en dat schepte een band. Totdat Jacob via zijn social media liet weten dat de vriendschap toch weer op z’n eind was. „Wil hem nooit meer zien”, schreef Jacob op Facebook.

Ruzie tussen Jacob en Richard

Nu doen hij en zijn nieuwste vlam Olga verhaal tegen Story over het conflict. Tijdens een etentje bleek dat Jacob de rekening onder de neus van Richard had geschoven. „Jij gaat betalen”, had hij gezegd. Daarna zou Richard uit woede de tafel hebben omgegooid een boos het restaurant hebben verlaten. Het zou om een rekening zijn gegaan van 350 euro, die Jacob niet kon betalen. Een vriend van Richard trok uiteindelijk de portemonnee. „Jacob heeft die mensen nog 100 euro gegeven, voor mij en Jacob, en zo zijn we uit elkaar gegaan”, legt Olga uit. Richard zou volgens Jacob de boel domineren en schepte op over geld. „Hij vertelde dat hij 800 euro bij zich had”. Het voorval zorgde er in ieder geval voor dat de vriendschap tussen de twee B&B-eigenaren over en uit was.

Susanne reageert op kampvuur-incident Martijn

Dan was daar een aantal dagen terug het ongemakkelijke kampvuur bij Martijn. De B&B-houder koos er namelijk voor om zijn liefde voor Fenna, die hij eigenlijk pas net kent, hardop uit te spreken tegenover de andere deelneemster Susanne. En daar leek Susanne niet heel erg van gecharmeerd. Hoewel Martijn het allemaal goed bedoelde en rekende op begrip van Susanne, was zij duidelijk ‘not amused’ over zijn aanpak.

Na haar vertrek uit Portugal laat Susanne nu van zich horen op haar social media. Martijn kreeg namelijk de nodige kritiek op zijn actie, maar Susanne steunt nu de B&B-houder. „Laat ze allemaal maar lullen. Ik weet dat het uit een goed hart kwam”. Susanne koestert blijkbaar geen wrok richting Martijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door B&B VOL LIEFDE (@bbvolliefde)

B&B Vol Liefde imitaties bij TikTok-ster Ruud

En dan is daar Ruud, die in Oosterijk probeerde om het muurtje rond het hart van Astrid af te breken. Toch kwam hij erachter dat hij en Astrid geen ‘match made in heaven’ waren en daarom besloot hij te vertrekken. Maar Ruud is inmiddels een heuse TikTok-ster geworden, waarbij hij reageert op de afleveringen van B&B Vol Liefde en zijn mede-deelnemers imiteert.

Hij vertelde tegen de Stentor over het succes van zijn online video’s en de honderden berichten die hij van vrouwen krijgt. Ook sprak hij uit dat hij best een eigen programma zou willen. Volgens Ruud zijn er namelijk plannetjes, maar daar mag hij nog niets over zeggen.