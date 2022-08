Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 uitgelichte films en series die in week 33 op Netflix verschenen

Het is al dagenlang benauwd buiten. Af en toe een regenbui, maar niet genoeg om écht af te koelen. Gelukkig brengt Netflix ons wel de nodige verkoeling met een aantal coole films en series die deze week zijn toegevoegd. Airco aan en streamen maar.

Parallelle universa, ze schijnen echt te bestaan. Dezelfde werelden waarin ons levenspad net even anders loopt. Creepy, maar ook interessant. In Look Both Ways volgen we een zwangere vrouw die twee verschillende levenspaden bewandelt.

Nieuwe films en series die in week 33 op Netflix verschenen

Op nummer 1 in de lijst met films en series een documentaire voor kattenliefhebbers die zich wel eens afvragen of hun katten wel deugen. Experts proberen het vaak vreemde gedrag te verklaren. En dat is een zware kluif.

1. Inside the Mind of a Cat (Original Documentaire)

We openen de shortlist met films en series met een katastische Netflix Original-documentaire. Katten zijn misschien wel de meest mysterieuze, eigenzinnige huisdieren. Heerlijk onvoorspelbaar, meestal knuffelig en lief, maar soms plak je ze liever achter het behang; als de splinternieuwe zitbank weer eens iets té veel liefde heeft gehad bijvoorbeeld.

Veel mensen vragen zich dan ook af wat er nu eigenlijk in die beestjes omgaat? Experts proberen deze vraag te beantwoorden in Inside the Mind of a Cat. Een aaibare documentaire die op jacht gaat naar de diepste geheimen en verlangens van onze favoriete huisgenoten.

2. Look Both Ways (Original Serie)

Ooit wel eens afgevraagd welke richting je leven was opgegaan als je op een bepalend moment een andere afslag had genomen? Dat is precies waar de Netflix Original-serie Look Both Ways over gaat. Een vrouw raakt zwanger en bewandelt verschillende levenspaden in parallelle universa.

3. The Next 365 Days (Original Film)

Voor Netflix-abonnees die op zoek zijn bijzondere films en series, kan de erotische Poolse thriller The Next 365 Days wel eens een hele fijne zijn. Gebaseerd op het gelijknamige boek volgen we een vrouw die slachtoffer wordt van een dominante maffiabaas, die haar gevangen houdt. Ze krijgt 365 dagen de tijd om verliefd te worden op deze akelige meneer. De film is een grote hit op Netflix en dat kan te maken hebben met de felle kritiek; seksueel misbruik zou verheerlijkt worden. In een land met duizend meningen zeggen we in zo’n geval: oordeel zelf.

4. Tekken: Bloodline (Original Anime)

Deze week in de lijst met films en series wederom een lekkere animeserie. Tekken: Bloodline is vernoemd naar het gelijknamige computerspel waarin twee vechters elkaar tot moes slaan. In tegenstelling tot de Tekken-films is de serie erg goed ontvangen. In Tekken: Bloodline de animatieserie volgen we Jin Kazama en zijn strijd om de beste vechter te worden tijdens het King of the Fist tournament.

5. High Heat (Original Serie)

De heat is niet hot, maar high in deze Mexicaanse serie. Het verhaal volgt Poncho, een man die naarstig op zoek is naar de moordenaar van zijn broer. Zijn zoektocht leidt hem naar de brandweer en hij besluit zich aan te melden bij dit broederschap van vuurbestrijders. Poncho vindt vervolgens een seriemoordenaar, maar ook familie en romantiek. Wij vonden de trailer zo slecht, dat hij een plekje verdient in deze top 5.

