Freek de Jonge heeft het helemaal gedaan met tweet over man in bed bij The Rolling Stones

Een als ‘grap’ bedoelde tweet van Freek de Jonge bij het concert van The Rolling Stones heeft, op z’n zachtst gezegd, niet zo goed uitgepakt. De Jonge zag gisteravond dat een man in een bed de Johan Cruijff ArenA binnen werd gereden. En daar bedacht hij wat op.

‘Iemand die geen zin heeft om zijn bed uit te komen voor The Rolling Stones’, verzon Freek de Jonge toen hij vanaf de tribune het tafereel aanschouwde.



Laatste wens zieke man bij The Rolling Stones

Een grap die je bij zo’n beeld misschien zou kunnen maken, maar het verhaal achter de man in het bed maakt het meteen ook schrijnend. Grappig was zanger Mick Jagger overigens zelf wel. De wereldberoemde ster liep vorige maand een coronabesmetting op, waardoor het concert in het Ajax-stadion werd afgelast toen er al publiek binnen was. Ene Corry riep toen voor de camera van SBS6 dat zij in het vervolg beter naar de altijd gezonde Frans Bauer kon gaan. Daar kwam Jagger op het podium gisteravond even op terug.

Maar dan Freek de Jonge en zijn ‘grap’. Radio-dj Giel Beelen wees hem in een reactie op het feit dat De Jonge het over een terminaal zieke man heeft. De 69-jarige fan uit Leiden had als laatste wens The Rolling Stones te kunnen zien. Stichting Ambulance Wens wilde die tijdens het afgelaste Rolling Stones-optreden al vervullen, maar gisteravond kwam de wens alsnog uit. Freek de Jonge had bij zijn tweet vast twee keer kunnen nadenken over het bed bij het concert, maar deed dat blijkbaar niet. En postte dus zijn ‘lollige bijschrift’.



Ook likes voor Freek de Jonge

Freek de Jonge heeft het bij andere twitteraars helemaal gedaan. ‘Zo laf’, ‘dit kan echt niet’, ‘wat ging er in uw hoofd om’?’, alles komt voorbij. Maar dat niet alleen. Tot aan vanmorgen kreeg De Jonge 492 likes op zijn bericht over de zieke man bij The Rolling Stones. Er zijn echter nog meer reacties, 613 op het moment van schrijven om precies te zijn. De teksten ervan zijn niet mals. En Freek de Jonge? Die kreeg in de gaten dat zijn tweet velen niet beviel. En daar reageerde hij dan weer als volgt op (met nóg meer reacties):



Ojee, ik hem grapje gemaakt dat verkeerd gevallen is.

Ene Henny vat het als volgt samen: „U vindt het kennelijk een geslaagde grap. Als u niet begrijpt dat velen zich hierdoor gekwetst voelen, zegt dat ook iets over uw sociale antenne. Niveau Freek!”

Maar ook dit klinkt: „De selectieve verontwaardiging over een matige grap van Freek de Jonge is echt bizar en volkomen buitenproportioneel.”

Metro nam bij The Rolling Stones overigens een kijkje achter de schermen om te horen hoe zo’n enorme show tot stand komt.