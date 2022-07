Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitnodiging Beste Zangers leidt tot ruzie tussen broers: ‘Hij gunt het me niet’

Ferdi en Rob Bolland, beide zangers en broers van elkaar, hebben ruzie. En dat heeft alles te maken met het ontbreken van een uitnodiging voor het muziekprogramma Beste Zangers. Waar Ferdi Bolland komend seizoen meedoet aan het populaire AVROTROS-programma, werd zijn ongeneeslijk zieke broer Rob niet uitgenodigd. Dat hem dat pijn doet, werd eerder al duidelijk.

Vorige maand haalde Rob Bolland al uit naar de makers van het populaire muziekprogramma Beste Zangers. Hij zei toen vooral teleurgesteld te zijn dat hij nooit mee heeft kunnen doen aan de muziekshow. De 67-jarige zanger en producent is terminaal. Hij suggereerde dat de producent van de show hem niet in de show wilde omdat hij kanker heeft.

„Het kwam erop neer dat ik niet was gevraagd omdat ik terminaal ben”, zei Bolland in de Telegraaf. „Deelname van iemand die doodziek is, vond Frank Timmer (producent van het programma, red.) niet ethisch.” Bolland was naar eigen zeggen „in shock” toen zijn manager Koos hem dat vertelde. „En dat is nog maar zacht uitgedrukt.”

Alleen meedoen van broer aan Beste Zangers is ‘judasstreek’

Maar volgens broer Ferdi is dat verhaal „helemaal niet juist”. „Hij heeft dat een beetje op een verkeerde manier in de media gebracht, een gefabriceerd verhaal. Hij weet wat de waarheid is”, zei de muzikant en producer in Shownieuws.

Extra pijnlijk voor Rob Bolland is dat zijn broer Ferdi wél in het nieuwe seizoen zit. Ongehoord, vindt hij, en hij spreekt in Trouw van een „judasstreek” van zijn broer. „We waren vanwege die kankertoestand van mij, na twintig jaar gebakkelei op de vierkante centimeter, net weer ‘herenigd’, maar dit lijkt me een goed moment om te zeggen: zo is het genoeg.”

Ferdi tegen Rob: ‘Hij gunt het me niet’

Ferdi zegt dat hij al jaren in gesprek was met AVROTROS en dat Rob nooit is overwogen. „Er is ook geen sprake geweest dat wij samen zouden deelnemen want mijn gesprekken solo waren al jaren eerder. Dat heb ik hem verteld, daar wist hij van. Ook zijn manager.”

Ferdi stelt dat Rob het hem „gewoon niet gunt”. „Dat is niet nieuw. Maar ik zou willen en wensen dat hij de publiciteit zoekt met mooie projecten die hij zelf bedenkt, dat hij zelf dingen onderneemt en niet over de rug van andere projecten waar hij niks mee te maken heeft, waarvan hij weet wat de ware toedracht is en toch weer die aandacht vraagt. Dat heeft hij niet nodig en ik vind het jammer.”

‘Ik denk niet dat dit nog goedkomt’

De twee liggen elkaar sowieso niet altijd, want eerder hadden de gebroeders Bolland al onenigheid over een musical waar samen aan werkten. Maar de deelname van Ferdi aan het AVROTROS-programma Beste Zangers lijkt nu de druppel.

Ferdi denkt niet dat het ooit nog goed komt tussen hem en zijn broer Rob. „Zoals het nu gelopen is, denk ik het niet eerlijk gezegd. Ik moet reëel zijn”, zegt de muzikant in Shownieuws.