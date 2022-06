Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nationale Buitenspeeldag zet kinderen weer in beweging: ‘Weer of geen weer, ga lekker naar buiten’

Naar de tv kijken zit er voor de kinderen vandaag niet in. Nickelodeon en Jantje Beton organiseren elk jaar de Nationale Buitenspeeldag: een middag waarop we vieren dat buitenspelen zo belangrijk is. De tv-kanalen van Nickelodeon gaan op zwart en er zijn overal activiteiten georganiseerd waar kinderen kunnen buitenspelen.

Er zijn vandaag in Nederland allerlei straten afgezet en er wordt van alles georganiseerd op meer dan 600 locaties. „Het gaat van moddertrappen tot hele speelpaleizen. Meer dan honderdduizend kinderen gaan vandaag buitenspelen”, vertelt Ellen Fronik, woordvoerster van Jantje Beton. „Buitenspelen zou eigenlijk een dagelijks onderdeel van de dag moeten zijn.”

Buitenspelen is super belangrijk

Op deze speciale dag zijn ook nieuwe cijfers bekend gemaakt. Kantar Public deed onderzoek naar het speelgedrag van kinderen. Resultaat: 40 procent van de kinderen speelt minder dan een uur buiten. Dit vinden ze bij Jantje Beton alarmerend. „Buitenspelen is super belangrijk. Je leert sociale en motorische vaardigheden, het maakt je vrolijk en blij en je komt in contact met nieuwe kinderen en maakt nieuwe vrienden”, zegt Fronik. „Als je gezond wilt opgroeien, dan moet je gewoon buitenspelen.”



De Nationale Buitenspeeldag is officieel geopend🤸‍♂️ We vieren wat zo belangrijk is: buitenspelen! Nieuwsgierig naar wat kinderen vinden van buitenspelen? Bekijk de onderzoeksresultaten ‘Buitenspelen 2022’ 📊https://t.co/r1WeRcnZpZ #nationalebuitenspeeldag2022 #jantjebeton pic.twitter.com/P8EgeGZaEt — Jantje Beton (@jantjebetonline) June 8, 2022

Dat gaat alleen steeds minder vanzelfsprekend. Kinderen krijgen tegenwoordig namelijk steeds drukkere agenda’s. „Al vanaf jonge leeftijd is er veel huiswerk, lessen en andere verplichtingen. Het vrije buitenspelen komt daardoor onder druk te staan”, aldus de woordvoerster. Er is ook een grote concurrent voor het buitenplezier: het binnenspelen. „Denk aan gamen en TikTokken, dat is razend populair.” Advies van Jantje Beton is om dit te compenseren. „We zijn er zeker niet op tegen, maar als je een uurtje gamet, ga dan ook een uurtje buitenspelen.”

Nationale Buitenspeeldag

Er zijn dus allerlei activiteiten in Nederland waar veel lokale organisaties achter zitten. Fronik: „Het gaat van moddertrappen tot hele speelpaleizen.” De meer dan honderdduizend kinderen leren vandaag nieuwe mensen kennen tijdens het buitenspelen met als gevolg dat ze hierna vaker gaan buiten de deur te vinden zijn. Je zou alleen denken dat er door het regenachtige weer weinig kinderen op de straten zijn. „Weer of geen weer, je kan altijd buitenspelen”, zegt Fronik.

Een aantal jaar geleden had de Nationale Buitenspeeldag een totale regendag meegemaakt. „Ondanks dat is er toen toch veel buiten gespeeld”, aldus Fronik. Sommige locaties zullen vandaag de mogelijkheid bieden binnen te spelen, maar het zal erg variëren vandaag. „Het gaat er vooral om dat de kinderen spelen en bewegen. Jong geleerd is oud gedaan.” Dit geldt volgens de organisatie niet alleen voor jonge kinderen, ook de jongeren zouden een uur per dag moeten bewegen. „Als je dat van jongs af aan al aanleert, dan heeft dat een positief effect op de rest van je leven.”

Weer een normale editie na corona

De afgelopen twee jaar was de Nationale Buitenspeeldag er ook, maar wel in een andere vorm als vandaag. „Er werd zeker buiten gespeeld, maar door corona konden we geen groot evenement organiseren.” De afgezette straten en grote groepen betrokken bewoners waren toen niet te vinden. „Gelukkig kan het nu wel allemaal weer!”

Jantje Beton blijft kinderen stimuleren om buiten te blijven spelen. „We zeggen ook altijd ‘stop nooit met spelen’. Ga dus vooral lekker naar buiten vandaag en geniet ervan. De regen houdt ons niet tegen.”