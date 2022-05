Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie moet het songfestival organiseren als Oekraïne wint? Spanje biedt zich vast aan

Gaat Oekraïne het songfestival vanavond winnen? Als we de wedkantoren moeten geloven is de kans zeer groot. Maar mocht het Oekraïne lukken, dan rijst er direct een tweede vraag: waar moet het songfestival dan plaatsvinden? Op die vraag geeft Spanje alvast antwoord: de Spaanse omroep RTVE biedt aan om de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2023 op zich te nemen.

Dat meldt de Spaanse krant El Confidencial vandaag op basis van bronnen. Volgens de krant heeft de omroep RTVE aangeboden om het songfestival in 2023 te organiseren als Oekraïne wint, maar het feest niet in dat land plaats kan vinden vanwege de oorlog.

De omroep zou het plan volgens El Confidencial in ieder geval willen gaan bespreken met de European Broadcasting Union (EBU), de overkoepelende organisatie van het liedjesfestijn. RTVE heeft dit nieuws zelf nog niet bevestigd.

Oekraïne favoriet bij bookmakers

De kans dat Oekraïne er vanavond in Turijn met de winst vandoor gaat, is zeer groot. Inzending Kalush Orchestra staat bij de bookmakers al weken bovenaan als grootste kanshebber en de vraag waar het songfestival in dat geval plaats moet vinden in 2023, wordt de laatste dagen vaker gesteld.

De Zweedse stad Stockholm zou inmiddels ook aangegeven hebben de taak wel op zich te willen nemen, al heeft de Zweedse omroep SVT daar nog niet op willen reageren. Ook IJslandse media hebben gemeld dat omroep RÚV de taak wel ziet zitten. Maar ook hier bleef een officiële reactie vooralsnog uit. AVROTROS heeft laten weten zich pas na eventuele winst van Oekraïne uit te willen laten over de organisatie van volgend jaar.

Winst voor Spanje lijkt er niet in te zitten

Mocht Spanje het festival gaan organiseren, dan zou dat voor het eerst sinds 1969 zijn. Het land doet dit jaar zelf mee met inzending Chanel, die meedoet met het liedje SloMo. Zij maakt volgens de wedkantoren momenteel 5 procent kans op de overwinning.