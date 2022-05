Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verrassende wending in radiobelletje Ruud de Wild naar Johan Derksen

Twee weken na de kaarsrel in Vandaag Inside, krijgt Johan Derksen nog altijd veel verzoeken om commentaar te geven. Vorige week kreeg RTL Boulevard nog bakken met kritiek voor hun onaangekondigde bezoek aan de besnorde analist bij hem thuis. Gisteren probeerde Ruud de Wild live in zijn radio-uitzending twee keer met Johan Derksen te bellen.

Ruud de Wild wilde weten hoe het nu met Johan Derksen is. De radio-dj had al eerder in zijn radioshow op Radio 2 zijn luisteraars al beloofd om Johan Derksen te bellen. Die belofte kwam hij na. en dat zorgde voor een verrassende uitkomst.

‘Dit is de voicemail van: 0, 6…’

„Er komen een paar boze appjes binnen, dat jij had beloofd om Johan Derksen te bellen”, begon zijn sidekick. Van een van de luisteraars moest Ruud de Wild beloven „dat we hem missen”. Dus pakte de radio-dj de telefoon en toetste hij het nummer van de man uit Grolloo in.

Wanneer de telefoon een aantal keer overgaat, krijgt hij de voicemail. „Dit is de voicemail van: 0, 6…”, en dan zet De Wild snel het geluid uit, zodat luisteraars niet de rest van het telefoonnummer te horen krijgen.

Ruud de Wild spreekt voicemail Johan Derksen in

Daar stopt het niet. Ruud de Wild spreekt de voicemail in met een oproep aan Johan Derksen. „Zou ik jou in de uitzending mogen spreken? Lijkt me leuk!” De Wild zegt dat hij ‘een hele belangrijke’ vraag heeft.

Later in de radio-uitzending probeert de radio-dj het nog een keer. Opnieuw gaat de telefoon over. „Dit is hele spannende radio”, bouwt De Wild de spanning op. Maar ook nu neemt Johan Derksen niet op. In plaats daarvan krijgen hij en zijn luisteraars te horen: „Deze voicemailbox is vol.”

Kijk hieronder het fragment terug.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hilariteit in radiostudio Ruud de Wild

Die onverwachte mededeling leidt tot hilariteit in de studio. Blijkbaar waren er nog veel meer mensen die net als De Wild het idee hadden om Johan Derksen te bellen. Maar die lijkt allesbehalve zin te hebben om op te nemen. „Ik zou voor een interview toch iemand anders proberen”, zegt zijn sidekick cynisch tegen De Wild.

Niet iedereen kan lachen om het fragment. Sommigen snappen niet dat Johan Derksen ‘wordt lastiggevallen’. „Laat ‘m gewoon met rust. Man heeft genoeg shit over zich heen gekregen!”, reageert een vaste luisteraar onder het filmpje.