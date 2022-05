Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Modeblad Vogue eist dat pub in Engels gehucht naam aanpast

Je zou het op eerste oog niet zeggen, maar een klein gehucht in het zuiden van Engeland het Amerikaanse modeblad Vogue hebben een bijzondere connectie met elkaar. In het gehucht staat een café met de naam Star Inn at Vogue en dat leidde tot verwarring.

Een Amerikaans magazine over haute couture en een café in een klein gehucht in Engeland, de verschillen kunnen haast niet groter. Toch hebben ze alles met elkaar te maken, vindt de uitgever van modeblad Vogue, Condé Nast. De naam van het café zou volgens de uitgever tot verwarring kunnen leiden onder lezers. De café-eigenaar kreeg daarom een brief waarin Condé Nast eist dat hij de naam van zijn café verandert.

Eigenaar weigert naam te veranderen

„Ik dacht eerst dat het een grap was”, zegt eigenaar Mark Graham tegen de BBC. „Maar de brief bleek echt.” Daarom besloten Graham en zijn vrouw toch op de brief te reageren. Daarin legden ze uit dat ze niet van plan zijn om de naam te veranderen. „Wij waren eerst.”

Naast dat het café van de Grahams al veel langer bestaat dan het modeblad, is de naam Vogue ook nog eens de naam van het dorp waar het café staat en dat dorp is nóg ouder dan het magazine. „Ik veronderstel dat jullie de inwoners van het echte Vogue ook niet om toestemming gevraagd hebben toen jullie de naam kozen”, schreven de Grahams terug.

Vogue moest meer research doen

Hoewel Star Inn at Vogue al meer dan 150 jaar bestaat en het modeblad al zeker 129 jaar de naam Vogue draagt, besloot de uitgever afgelopen maart om er toch een punt van de maken. Dat komt omdat er onlangs een andere rechtspersoon werd aangewezen voor de pub, waardoor de naam oppopte in het bestand van Companies House, een soort Kamer van Koophandel. Vogue heeft inmiddels aan de eigenaren laten weten dat ze meer research hadden moeten doen en dat de brief niet verstuurd had mogen worden.