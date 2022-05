Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

S10 heeft soms spijt van openheid over mentale worsteling in verleden: ‘Of ik nog stemmen in mijn hoofd had?’

Zangeres is S10 is inmiddels uitgegroeid tot Nederlands paradepaardje op het Songfestival in Turijn. De zangeres was voor haar deelname voornamelijk bij de jongere generatie bekend, maar toont haar kunsten nu aan het grote publiek. S10 maakte altijd al kwetsbare liedjes en sprak openlijk over de mentale worstelingen in haar leven. Maar soms heeft ze best spijt van haar openheid. Vooral als anderen haar verleden op tafel leggen.

S10 begon al op jonge leeftijd met het maken van muziek en schreef diepe, soms heftige teksten over haar mentale worstelingen. Zo staat haar album Antipsychotica uit 2017 vol met liedjes waarin ze over haar mentale problematiek en moeilijke periode zingt.

S10 eerlijk over mentale problemen

Haar teksten gingen over depressie, zelfmoordpogingen en opname in een kliniek. Nu heeft Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, haar leven alweer een tijdje op orde. In een interview met Veronica Superguide vertelt ze dat ze zich al „best lang heel goed voelt”. Van haar mentale problemen heeft ze geen last meer, legt ze uit.

Maar van haar openheid en kwetsbaarheid heeft de zangeres soms spijt. „Ik vergeet soms hoe graag mensen die niet de juiste intenties hebben er met mij over willen praten”, zegt ze. Ze haalt een recent gesprek met een journalist aan, die haar vroeg of ze „nog stemmen in haar hoofd had”. Een vraag die haar overviel en die zij „niet oké” vond. „Dan heb ik er spijt van”, legt ze uit.

Zangers wil zichzelf op de kaart zetten met Songfestival

Maar veel mensen waarderen de openheid in haar muziek. Vooral de jongere generatie herkent zichzelf in haar teksten. „Ik merk ook dat veel mensen iets hebben aan mijn openheid.” Voor de groep mensen die haar muziek niet kent of wellicht niet helemaal begrijpt, hoopt ze dat het Songfestival een mooie opstap is. „In sommige lagen wordt mijn muziek wel gewaardeerd, maar het grote publiek zal bij mij snel denken: dit is te gek of te raar. Het Songfestival is een kans om mezelf concessieloos op de kaart zetten, terwijl ik mijn eigen ding doe.”

In haar introductiefilmpje voor het Songfestival, waarin de zangeres zichzelf voorstelt aan miljoenen mensen, speelt haar verleden „een kleine rol”. Als ze de betekenis van haar liedje De Diepte uitlegt, kan dit aan bod komen. „Maar ik ben niet van plan om te gaan scoren met mijn eigen trauma’s. Ik wil door middel van mijn muziek laten zien wie ik ben en waar ik voor sta. Zodat mensen zich aan mij kunnen relaten en ik ze kan raken.”

S10 staat dinsdag 10 mei vanaf 21.00 uur in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. AVROTROS deelde alvast de eerste beelden van de repetitie in Turijn.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.