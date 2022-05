Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Tim (21): ‘Aan het einde van je leven, maakt het niet meer uit hoeveel geld je hebt’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 21-jarige Tim, die dankzij zijn werk heeft gerealiseerd dat geld niet alles is.

Beroep: verpleegkundige in het ziekenhuis

Netto-inkomen: 2200 euro

Woonsituatie: koopappartement met vriendin

De Spaarrekening van Tim

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Mijn spaarrekening is geen vetpot, ongeveer 1000 euro. Echter heb ik naast mijn spaarrekening veel verschillende beleggingen, met ongeveer een waarde van 15.000 euro.

Dit is zelf verdiend, ik heb van ouders of familie geen toelage of dergelijke gehad. Het geld wil ik gebruiken voor later. Ik heb niet een concreet doel, maar het rendeert beter dan bij de bank. Ik weet dat ik de beleggingen niet gebruik om eerder met pensioen te gaan of minder te werken. Ik haal plezier en voldoening uit het werk dat ik doe.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben hier zeker niet ontevreden mee, omdat ik prima kan leven met mijn salaris. Mocht er iets gebeuren, dan heb ik een goede buffer opgebouwd.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Maandelijks beleg ik 500 euro in de S&P 500-index en spaar ik ongeveer 350 euro.

Dit bedrag kan ik onder andere opzij zetten omdat ik geen auto heb, die is laatst total loss verklaard. Omdat ik de auto gebruikte voor plezierritjes en ik hem niet echt nodig had, heb ik geen nieuwe gekocht. Ik leef nu ongeveer vier maanden zonder auto en het bevalt me prima.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Er zijn elke maand onverwachte uitgaven waardoor ik soms geld van mijn spaarrekening moet halen. Meestal compenseer ik dit de volgende maand weer, maar soms ook niet. Mijn spaarrekening en betaalrekening zijn niet met een dikke lijn gescheiden, ik geloof erin dat het goed komt.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Dat is moeilijk te zeggen over jezelf. Als ik er rationeel naar kijk, dan denk ik dat ik goed met geld om kan gaan. Ik heb een appartement gekocht, geen schulden (wel een hypotheek), geen kosten van een studie, ik doe geen grote uitgaven en heb geen auto.

Ik doe momenteel nog een hbo-opleiding die voor 100 procent wordt gefinancierd vanuit het ziekenhuis. Niet alleen mijn schoolgeld, maar ook mijn boeken en reizen naar school en werk.”

Hoe is het je met deze oververhitte huizenmarkt gelukt om een appartement te kopen?

„Dat is een bijzonder verhaal. Mijn vriendin en ik wilden gaan huren van een ex-buurvrouw die op dezelfde plek woonde als waar wij wilden wonen. In eerste instantie wilden wij huren, omdat onze relatie relatief pril is. We hebben nu ongeveer drie jaar een relatie.

Nadat wij het huurhuis hadden bekeken, spraken we af dat wij het huis zouden nemen als we niets anders zouden tegenkomen. De huur zou ongeveer 1200 euro per maand zijn, schappelijk voor deze tijd…

Nadat wij naar buiten liepen, kwamen wij langs een huis dat te koop stond, vlak naast het huurhuis. Het was binnen ons budget. Ik keek mijn vriendin aan en zei: „Zullen we aanbellen? Nee heb je… ja kan je krijgen.” Mijn vriendin was wat terughoudend, maar uiteindelijk hebben we aangebeld.

De bewoner kwam naar buiten en vroeg wat we wilden… Met een licht trillende stem zei ik dat wij graag binnen zouden willen kijken omdat we geïnteresseerd zijn, compleet buiten de makelaar om. Bij binnenkomst was er direct een klik tussen de oude bewoners en ons.

Zij kregen een aantal dagen later nog een bezichtiging. Als het niks zou worden en zij niet bizar veel zouden overbieden, mochten wij het huis. De mensen van de bezichtiging boden niet veel over en wij kregen groen licht.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik wil mijn spaarbuffer verhogen naar 2000 euro. Dat geeft net een wat prettiger gevoel. Echter komt het belastinggeld binnenkort binnen en sta ik weer ruim boven de 2000 euro.”

Wat is je beste financiële tip?

„Geld is niet alles. Ik heb sinds mijn zestiende dagelijks video’s gekeken over hoe je snel veel geld kunt verdienen met minimale inspanning. 10.000, 20.000, 50.000 of zelfs 100.000 euro per maand verdienen achter je laptop door bijvoorbeeld spullen te vinden op AliExpress en deze duurder op Bol.com aan te bieden.

Ik geloofde erin en liep mijzelf voorbij voor het geld. Sinds ik fulltime in het ziekenhuis werk, zie ik patiënten die palliatief of terminaal zijn en een zeer korte levensduur hebben.

Op zulke momenten realiseer ik altijd: geniet van je leven en doe wat je leuk vindt. Wanneer je in een ziekenhuisbed stervende bent, maakt het niet meer uit hoeveel geld je hebt. Het gaat uiteindelijk om je herinneringen en belevingen. Deze gedachte herinnert mij er dagelijks aan niet te bezuinigen op leuke dingen.”

Alle artikelen uit deze reeks vind je hier. Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.