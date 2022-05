Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Marc Adriani

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Marc Adriani.

Marc Adriani was tot voor kort Directeur Radio bij Talpa Netwerk, eerder vervulde hij directiefuncties bij BNNVARA, EMI The Netherlands en BNN. De plotselinge vrije tijd na zijn vertrek bij Talpa Network heeft hij gebruikt om zelf een podcast te maken voor het AD: ‘Hitlers Geheime Tunnel’. Deze podcast behaalde de nummer 3 positie in de Podcast Top 40 en gaat over een zoektocht naar een vergeten tunnel ergens in het midden van Nederland.

1. Betrouwbare Bronnen

Een ‘must’ voor liefhebbers van politiek en geschiedenis. Journalist Jaap Jansen trekt met wisselende onderwerpen een relatie met het heden. De besproken onderwerpen lijken op het eerste gezicht saai en zwaar, maar de bevlogenheid van historicus Pieter Gerrit Kroeger werkt aanstekelijk.

2. Cocaine Koorts II

Het huiveringwekkende verhaal over een martelcontainer, zoals je die alleen in Netflixseries verwacht, maar dit is echt. Aan de hand van de onderschepte berichten tussen Nederlandse criminelen, krijg je een inkijkje in hoe drugstransporten vanuit bijvoorbeeld Costa Rico naar de Rotterdamse haven worden georganiseerd. De montage is prachtig, het journalistieke speurwerk van NRC, zelfs in het buitenland, is grondig.

3. De Laatste Dans

Een podcast uit 2020, maar hij is tijdloos. Frans Pollux is uniek en een meester in het vertellen van verhalen. Hij zorgt er voor dat iedere minuut boeiend is. Veel luisteraars weten het misschien niet, maar eind vorig jaar is aflevering 8 verschenen.

4. Maarten van Rossem De Podcast

De podcast zonder strak format en zonder pretenties. Wekelijks opgenomen in de auto van presentator Tom Jessen met gastrollen voor een DHL-bezorger en journalist Tom Jan Meeus, zonder dat je die ooit hoort.

5. De Laatste Dag

Een reconstructie van de laatste dag van Pim Fortuyn. De Podcast is gemaakt voor Paul van der Lugt, ook schrijver van het boek De Laatste Dag, Paul was de baas van 3FM en interviewt nu zijn voormalige collega’s over de dramatische dag op het Mediapark in Hilversum. „Pim was een soort rockster”, zo vertelt Claudia de Breij.