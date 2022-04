Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Liefde voor stervende Jan Rot: schilderij Ruud de Wild, tweeling zingt een ode

Zanger, componist en tekstdichter Jan Rot – of eigenlijk: taalkunstenaar – heeft niet lang meer te leven. Reden voor collega’s om hem bij leven nog te eren. Zo heeft Ruud de Wild een schilderij voor Rot gemaakt, dat is sinds vanmorgen te zien. En veel meer mensen en bekenden roemen zijn werk en hoe Jan Rot als mens is en open is over het feit dat hij dood gaat. Zoals het zangduo Tangarine.

Jan Rot heeft uitgezaaide darmkanker. Het zag ernaar uit dat hij nog even te leven heeft – hij zou deze maand nog een uitgesteld verjaardagsconcert geven – maar vorige week kreeg hij een mokerslag te verwerken. Zijn laatste scan in het ziekenhuis liet zien: de artiest heeft nog maar ‘een paar weken’. Rot deelde zijn verdrietige nieuws zelf op sociale media. Hij is sowieso open zijn dodelijke ziekte en schrijft erover in een column in het Algemeen Dagblad.



Schilderij voor Jan Rot gebaseerd op eigen vertaling

Ruud de Wild heeft een schilderij gemaakt voor Jan Rot, die nog maar een paar weken te leven heeft. Het doek, geïnspireerd op de vertaling die Rot maakte van het lied My Way van Frank Sinatra, staat vandaag op de voorpagina van de krant waarin hij over zijn ziekte schrijft. En geïnspireerd op de vertaalvakmanschap van Jan Rot uiteraard, de kunst die hij zo goed verstaat.

De Wild kwam in aanraking met klassieke muziek door de vertaling die Rot maakte van Die Zauberflöte van Mozart. „Het is vloeken in de kerk”, stelt De Wild. „Maar de tekst van Ik was, de Jan Rot-versie van My Way, komt bij mij veel meer aan dan die van het origineel. Jan Rot is eigenzinnig, one of a kind.” Ruud de Wild is door de bekendmaking van het schilderij prominent in het nieuws deze dagen. Gisteravond was hij de verteller in The Passion. Dat hij soms foutjes maakte („niet handig zo’n stotteraar”, zei hij zelf), vonden de kijkers eerder een verademing dan storend.



Lied voor Jan Rot

Rot liet begin april weten dat hij alle optredens die hij nog had staat heeft geannuleerd. De conditie van de zanger, schrijver en vertaler, die uitgezaaide darmkanker heeft, is dusdanig achteruitgegaan dat hij niet meer kan optreden.

Behalve Ruud de Wild besloten ook de tweelingzangers Tangarine tot een ode aan de door hun geliefde artiest. De voormalige huisband van De Wereld Draait Door zong gisteren Hartzeer, een vertaling van Jan Rot van Love Hurts. Tangarine plaatste de song met slechts de toevoeging ‘Voor Jan Rot, hartje’ op Twitter. Rot reageerde net zo kort als blij: „Yeah!!!!”



‘Alle plannen van de baan’

„Ik heb niet een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven”, berichtte Jan Rot vorige week aan iedereen die hem volgt. „Mijn conditie holt achteruit. Daarmee zijn alle plannen van de baan, het restant OK Boomer en helaas, helaas ook het grote afscheidsfeest in Nieuwe Luxor op 24-4″, schreef Rot.

Jan Rot is schrijver van boeken en liedjes en hij vertaalde de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand. Dat hij uitgezaaide darmkanker heeft hoorde hij vorig jaar zomer.