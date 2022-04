Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritische Eva Jinek bevraagt Winston Gerschtanowitz: ‘Jij krijgt geen euro?’

Winston Gerschtanowitz ligt onder vuur vanwege zijn volgens Quote omstreden platform EarthToday. Gisteravond zat hij aan tafel in talkshow Jinek om zijn kant van het verhaal te doen. Volgens Gerschtanowitz is EarthToday geen goed doel, maar een bedrijf. Tafelgasten als Sander Schimmelpenninck en Eva Jinek zelf voelden hem aardig aan de tand.

Voor een donatie van 1,20 euro koop je via het platform van Gerschtanowitz een stukje natuur. Maar Quote ontdekte dat de oprichters daarnaast miljarden euro’s kunnen verdienen. Vorig jaar schoof Gerschtanowitz, samen met mede-ambassadeur Jan Terlouw, aan bij Beau om over het platform te vertellen. Maar over het verdienmodel sprak Gerschtanowitz niet.



Mijn vader heeft me ooit uitgelegd: "Zodra je in kringen van geld komt moet je dingen als de wereld willen verbeteren en mensen willen helpen maar snel vergeten, want het interesseert ze geen fluit, het gaat alleen om de knikkers" Just saying…#jinek #winstongerschtanowitz — Michael A. Anderson 🇳🇱 (@mikeneoanderson) April 15, 2022

Winston Gerschtanowitz vertelt over EarthToday bij Jinek

Gerschtanowitz ontving deze dagen bergen kritiek vanwege het commerciële en filantropische karakter van EarthToday. Aan tafel bij Jinek begint hij zijn pleidooi dat hij daar niet aanschoof om zichzelf te verdedigen. En noemt hij dat hij integer is en slecht tegen onrecht kan. „Wij hebben geconstateerd dat wij wellicht niet goed genoeg hebben uitgelegd hoe dit bedrijf is opgezet. Het is geen goededoelenplatform. Het is een bedrijf dat goed wil doen.”



#jinek #winston. Mooie praatjes maar wel een gladjanus, woont in een giga villa in B. En verdient natuurlijk aan dit mooie verhaal. En nu blaren op zijn tong praten op het goed te praten. — Jacques van Rooijen (@jacvanrooijen) April 14, 2022

Verschillende mensen, waaronder Sander Schimmelpenninck, die ook aan tafel zat, vergeleken Gerschtanowitz met Sywert van Lienden. Die berucht werd vanwege zijn omstreden mondkapjesdeal. „Ik vind dat nogal wat”, zegt Gerschtanowitz. „Dit is iemand die de boel heeft bedonderd om daar privé zelf beter van te worden. Ik heb daar niets mee te maken.”



De nieuwe Sywert bij #jinek…. #klimaathysterie als verdienmodel… Gaat enkel erger worden met die miljarden voor #klimaat en #stikstof…. En de gewone burger wordt in de steek gelaten en verarmt in hoog tempo… 😥 #nooitmeervvd — Eelco Van Hoecke (@EelcoHoecke) April 14, 2022

Sander Schimmelpenninck en Eva Jinek kritisch

Schimmelpenninck reageert op de reactie van Gerschtanowitz. „Wat ze gemeen hebben is dat er aan de voorkant een ander verhaal vertelt wordt dan aan de achterkant.” Waarna Gerschtanowitz benadrukt dat die vergelijking niet klopt. „Je maakt het de verantwoordelijkheid van de mens om de kleine lettertjes te gaan lezen. Er hangt een soort ‘goededoelensausje’ omheen.”



Even een vraag: Mensen vallen over Winston, maar je hoort (bijna) nooit iemand over de Postcode Loterij. Wat is het verschil? Verschil: Bij de een “krijg” je een stuk grond, bij de ander een bak Ben & Jerry’s. Overeenkomst: grof geld verdienen.#jinek — [email protected] (@korreltjezout84) April 14, 2022

Gerschtanowitz wil het uitleggen. Hij benadrukt dat het om een bedrijf gaat en dat EarthToday bestaat uit ondernemers die impact willen maken. „Terwijl wij geen goed doel zijn, hanteren wij de volledige regelgeving die de goede doelen ook hebben.” Hoewel van de gedoneerde 1,20 euro het grooste deel volgens hem naar de natuur gaat, waren ook investeerders nodig om het bedrijf te bekostigen. Dat zijn volgens hem „geen donateurs, maar investeerders”.



Geen goed doel, maar een bedrijf

Maar Jinek is kritisch. Zij haalt een fragment uit Beau aan van vorig jaar. „Als je een moreel appèl doet op mensen om geld te geven en de aarde te redden. Maar je vertelt niet, dat wat jij de upside noemt, potentieel miljarden zijn voor mensen die daarin investeren…” Daarna belicht Gerschtanowitz dat het niet om miljarden gaat, maar om miljoenen. Daarna noemt hij dat alle partners en goede doelen die samenwerken hier vanaf wisten. „Jan Terlouw wist niks”, reageert Jinek. Gerschtanowitz denkt echter zelf dat Terlouw hier wel vanaf wist.



Ergens heeft Winston gelijk: die club achter de Postcode Loterij is puur business. Staan ook in de Q500. Maar goed: heb er een fiets en een paar bakken Ben & Jerry’s ijs van gekregen #jinek — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) April 14, 2022

Gerschtanowitz benadrukt dat hij zelf op geen enkele manier winst zal ontvangen uit dit initiatief. Jinek vat na het pleidooi van de presentator de boel nog even samen. „Het is een bedrijf dat winst maakt en goed doet. Vat ik het goed zo samen?”, zegt Jinek. „Nee, het is een bedrijf dat goed doet en als het allemaal lukt om dit master plan te volbrengen, dan kunnen investeerders daar geld aan verdienen. Ik niet”, sluit Gerschtanowitz af.



Geld verdienen en goed doen blijft een moeilijke combi.

Winston #Gerschtanowitz had zijn formule, zeker tegen de achtergrond dat Jan Terlouw het boegbeeld werd, aanvankelijk zorgvuldiger moeten uitleggen. Maar ik geloof zijn uitleg in alle oprechtheid wel. Nu Sywert nog..#jinek pic.twitter.com/cUg2EHUUEj — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) April 14, 2022



Winston afzeiken omdat hij en zijn investeerders in de toekomst misschien iets aan EarthToday gaan verdienen en vervolgens je podcastprovider promoten om er zelf "financieel" beter van te worden, Alexander, Nienke en Sander doen het bij #Jinek gewoon!!

Hypocrisie ten top, toch!! — Johan Derksen (@Derksen_Gelul) April 14, 2022

Wil je de hele uitzending van Jinek bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.