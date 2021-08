Bilal Wahib heeft een nieuwe plaat en wordt met open armen onthaald

Bilal Wahib is terug. Na zes maanden off the radar te zijn geweest, heeft de muzikant en acteur een nieuwe single: Paranoia. En hoewel hij nog geen half jaar terug naar steun leek te kunnen fluiten, worden hij en zijn muziek nu met open armen ontvangen.

Gisteren was een uitgelaten Bilal Wahib op een feestje in een metro in Amsterdam vanwege de release van het nieuwe album van Ronnie Flex. De twee staan knuffelend op de foto en supporten elkaars nieuwe muziek. Het feit dat Ronnie alle foto’s met Bilal verwijderde van zijn Instagram, lijkt vergeven en vergeten. Hij deed dat vlak na het incident waarin Bilal in een Instagram Live een jonge jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien (aan de hand van een oude grap: ‘Kun jij je piemel laten zien’).

Eind maart gaf Ronnie Flex al toe dat hij spijt had van de manier waarop hij op het nieuws van Bilal Wahib had gereageerd. „Mijn reactie was niet op zijn plaats, vind ik zelf”, zei hij destijds. Naderhand steunde hij Bilal en diens terugkeer in de showbizz.



En hij lijkt niet de enige. Met de release van Paranoia geeft ook manager Nathan Moszkowicz een reactie op de roerige tijden rondom Bilal. „Bij NAMAM hebben wij altijd in het talent van Bilal Wahib geloofd. Daarom zijn wij ook altijd achter hem blijven staan. Behind the scenes hebben wij hard gewerkt aan deze ‘comeback’ en het resultaat mag er echt zijn. Wij zijn super trots op hoe Bilal de afgelopen tijd heeft doorstaan. Met veel doorzettingsvermogen en wilskracht is dit project tot leven gekomen. Wij hopen dat het publiek zijn muziek weer zal omarmen, net als zijn voorgaande werk.”

‘Bilal Wahib moet tweede kans krijgen’

Dat lijkt te zijn gebeurd. Bilal Wahib heeft zelf nog altijd geen Instagram, maar onder bijvoorbeeld die knuffelde foto met Ronnie Flex staan tientallen reacties van fans die vinden dat Bilal een tweede kans verdient. Die kans pakt hij nu, met zijn nieuwe single. „Het afgelopen half jaar was heel erg heftig. Gelukkig heb ik muziek als uitlaatklep gehad”, vertelt hij over Paranoia. „Het is een nummer met een speciale betekenis voor mij, ik heb veel van mijn emoties en gevoelens kunnen uiten tijdens het maken van dit nummer. Ik hoop dat jullie ‘Paranoia’ waarderen en kunnen genieten van dit nieuwe nummer.”

Over Bilal Wahib

Bilal Wahib, geboren in Amsterdam, heeft op jonge leeftijd al talloze titels op zijn naam staan. Zo stapte Bilal in 2016 de set van Spangas op. Wat volgde was een hoofdrol: de rol van Kaleb. Acteur en bedenker van de serie Mocro Maffia, Achmed Akkabi, zag Bilal’s talent ook en gaf hem een hoofdrol in Mocro Maffia. Ook op het witte doek is hij een graag geziene acteur. Zo vertolkte hij een hoofdrol in de jeugdfilm Fissa, de alom geprezen film De Libi van Shady El-Hamus en is hij nu te zien in de bioscoopfilm Meskina.

In april 2020 behaalde Bilal’s track Video Vixen, waarvoor hij samenwerkte met collega artiest Bizzey, maar liefst 1 miljoen streams in minder dan een week tijd behaald. Inmiddels is de track de gouden status ruim gepasseerd. Kort daarop bracht een teaser van Bilal’s track Tigers een heuse TikTok hype teweeg. De hype legde het nummer geen windeieren: een dag na de release op 19 juni kwam het nummer op de eerste positie binnen en behield die positie gedurende twee weken. In drie weken behaalde Tigers de gouden status en zat hij herhaaldelijk in het repertoire van de grote radiostations. Paranoia staat nog niet in de Spotify hitlijsten van Nederland, maar kan wel op lovende reacties rekenen.