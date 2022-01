Kluun spreekt bestseller DJ zelf in, maar met geluid is het een ‘dance-roman’ geworden

‘De eerste volwaardige dance-roman in de Nederlandse boekengeschiedenis’. Die kan Kluun op z’n cv bijschrijven. Zijn bestseller DJ sprak hij voor Storytel zelf in, maar daar bleef het bepaald niet bij. De luisterversie van DJ is van het begin tot het einde doorspekt met geluidseffecten. Metro sprak de schrijver erover.

Ja, het idee kwam van Kluun (Raymond van de Klundert) zelf, zegt hij meteen met gepaste trots. De ‘man van’ Komt Een Vrouw Bij De Dokter en andere leeshits las voor luisterboeken-app Storytel eerder maar één van zijn boeken in, Familieopstelling uit 2020. „Daar wordt Tilburgs in gesproken, dus dat wilde ik zelf doen”, zegt de geboren Tilburger.

DJ van Kluun geschikt voor veel meer dan alleen de woorden

Maar DJ uit 2017, zo dacht de populaire schrijver, dat kon veel meer worden dan simpelweg voorlezen. Daarbij kan de luisteraar zich in de dj-booth van een club in Les Vegas wanen. Zich voelen alsof hij of zij zich met een pilletje in het feestgedruis van woestijnfestival Burning Man begeeft. Of in de stromende regen door de Amsterdamse Pijp rondstruinen. Dat gebeurt in de luisterversie van DJ allemaal. Bart Thimbles heeft een paar honderd uur in de sound effects gestoken, maar dan heb je ook wat.

„Soundscape is bij luisterboeken niet uniek”, geeft een woordvoerder van Storytel – Metro zag daar actrice Barbara Sloesen eens aan het werk – meteen toe. Maar: „Het niveau dat DJ heeft is nog nooit bereikt en muziek is absoluut nieuw.”

Ook DJ Jean werkte samen met Kluun

Ter ere van de lancering hebben Kluun en Storytel ook een extra luisterplaat uitgebracht, op vinyl dus. DJ Jean schreef voor dit project een exclusieve track. Op de A-kant hoor je Kluun met een fragment van zijn boek, op de B-zijde kun je de track van DJ Jean afspelen. Kluun: „Ik mag me nu de eerste Nederlandse schrijver noemen die zijn verhaal op vinyl vertelt.”

Voor wie DJ nog niet kent, waar gaat het boek over?

„Thorwald van Gestel is de DJ, of kortweg Thor, een grootheid in de muziekscene. Een 10 million dollar-man. Althans, marketingtechnisch gezien. DJ is een beetje een karikatuur van zichzelf geworden. Hij is goed hoor, maar er zit een hele money-machine achter en hij heeft een heel team om zich heen. Het plezier in zijn vak heeft DJ daardoor verloren, zijn leven voelt leeg. Tegen de tijd dat hij het plezier terugvindt, belandt hij in een seksschandaal. Er verschijnt een video online waarin hij seks heeft met twee vrouwen die verdacht jong zijn. Wat dat betreft is het boek anno 2022 opeens actueel. Door het schandaal verlaat zijn management hem. Hij wordt geboycot door clubs en alle festivals schrappen hem. DJ leefde in een wereld waarin roem het hoogste goed is. Als er dan iets gebeurt, wat op dat moment nog niet bewezen is, stort die hele wereld toch in elkaar. DJ wordt uitgekotst.”

Kluun: ‘Je waant je echt op Burning Man’

Hoe moeilijk is de klus geweest? Voorlezen bij Storytel zonder geluiden eronder te plaatsen is al een nauwkeurige bedoening.

„Het voorlezen wat ik zelf moest doen, ging nog wel. Het boek is ruim acht uur geloof ik en inclusief alle correcties heb ik er tien tot twaalf uur over gedaan. Maar al die geluiden, dat is twee- tot driehonderd uur of in elk geval honderden uren werk geweest. Dat is zóveel werk als je het allemaal goed wilt krijgen. Er is bijvoorbeeld een setting met DJ op Burning Man, een festival met heel veel techno. Als nummer 2-DJ van de wereld wordt hij uitgekotst, omdat hij meer dat marketingproduct dan een muzikant is geworden. Het publiek gaat massaal met de rug naar hem toe zitten. Vervolgens zet hij de set van z’n leven neer. Wat ik in het boek beschreef klopt taaltechnisch allemaal wel, maar qua muziek kan het eigenlijk niet. Toch is het voor de luisterversie gelukt, het klopt als een bus. Ik krijg zelf nog kippenvel als ik ernaar luister. Je waant je echt in de woestijn van Burning Man.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kun je dit concept ook vertalen naar het podium?

„Dat is zelfs het idee. Qua DJ-set zullen we wat dingen moeten voorproduceren, maar het kan. Het lijkt mij te gek om dit bijvoorbeeld op Lowlands te doen, een beetje vroeg op de dag. Dat je lekker gaat zitten luisteren en ook een DJ hoort.”

Bart Thimbles moet mee naar Lowlands

Neem je dan DJ Jean mee?

„Nee dat wordt Bart Thimbles, de man die het allemaal heeft gemaakt. Jean heeft de track gemaakt en die is te gek. Ik vond het leuk om een bekende naam erbij te betrekken, maar Bart is de man. Hij is voor de iets oudere lezers ook een grote naam hoor. Hij heeft in de jaren negentig alle Turn up the Bass-albums gemaakt. Dat was zijn project. Bart plakte vroeger op de bandrecorder van zijn vader al allemaal aparte dingetjes aan elkaar.”

Stond de jongere Kluun eigenlijk vaak bij DJ Jean in de zaal?

„Nee, haha. Gek genoeg was ik een echte rock-jongen en te vinden in Paradiso en De Melkweg in Amsterdam enzo. House heb ik pas veel later ontdekt. Eind jaren negentig kwam ik er op Ibiza heel langzaam in. Ik ben dus een laatbloeier op het gebied van dance.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kluun viert jubileum Komt Een Vrouw Bij De Dokter

Ga je meer van jezelf voorlezen bij Storytel?

„Tot nu toe is het door anderen gedaan, behalve nu DJ en het eerder genoemde Familieopstelling dan. Ze doen dat verdomd goed moet ik zeggen. Maar Komt Een Vrouw Bij De Dokter bestaat in 2023 twintig jaar. Ik denk dat ik die zelf opnieuw ga inspreken. Op middelbare scholen behoort de titel bij de populairste boeken op de leeslijsten. Daar wil ik iets mee gaan doen.”

Vind je het een goede zaak dat jongeren luisteren in plaats van lezen? Dan nemen zij in ieder geval boeken tot zich.

„We zijn allemaal bezig met beeldschermen, dat is een gegeven. Maar mijn droom is dat jongeren door luisterboeken aan het ‘lezen’ worden gebracht. Dat kan volgens mij als je het zo spectaculair brengt als wij nu met DJ hebben geprobeerd. Het geschreven boek is misschien langzaam aan het uitsterven, maar verhalen zijn niet dood. Mijn dochters zitten gerust een uur naar een podcast te luisteren. Het kan dus. Je moet het alleen op een goede manier van deze tijd opdienen. Lezen moet je blijven leren hoor, om mee te kunnen in de maatschappij. Maar wil je genieten van taal, dan maakt het niet zoveel uit of je leest of luistert. Als je het maar tot je neemt.”

Benieuwd naar DJ van Kluun als luisterversie? Meer informatie vind je hier.