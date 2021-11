Doutzen Kroes trekt coronavaccins in twijfel en haalt zich de woede van velen op de hals

Een vrij controversieel filmpje delen met je ruim 7 miljoen volgers, ondanks dat je niet zeker weet of het waar is. Maar „het moet gehoord worden”. Dat leverde model Doutzen Kroes heel wat kritiek op. Uit verschillende hoeken wordt ze „domme gans”, genoemd, haar uitspraken zouden „wartaal” en „waanzin” zijn. Dit is er gebeurd.

Dat Doutzen sowieso niet lekker gaat op de vaccins en coronamaatregelen, heeft ze vaker laten blijken. Zo ook in september van dit jaar, toen ze haar stilte op social media doorbrak door te zeggen dat ze zich niet laat verplichten tot vaccinatie. „Ik laat me niet dwingen om mijn gezondheid te bewijzen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Ik accepteer geen uitsluiting op basis van medische gegevens.” En nu trekt ze de vaccins in hun geheel in twijfel.



Doutzen, nuchtere Friezin, blijf nou maar alleen doen waar je goed in bent: mooi kijken voor de foto!

En laat de wetenschap over aan hen die daar goed in zijn: WETENSCHAPPERS! Onzin verkopen waarvan je niet eens weet of ‘t wel waar is aan jouw 7mln. volgers is nogal belachelijk! pic.twitter.com/YwAXhDX69F — 𝒮𝑒𝒷𝒶𝓈𝓉𝒾𝒶𝒶𝓃 𝒵𝑜𝑒𝓉~𝒹𝑒 ℳ𝓊𝓃𝒸𝓀🥀 (@SeWTFstiaaN) November 21, 2021

Kritiek van Doutzen Kroes op coronavaccins

In de video die het model postte in haar verhaal, praat iemand over „de grootste misdaad in de wereldgeschiedenis”. De vaccins zouden namelijk gemaakt zijn door „satanisten”. In het 25 minuten durende filmpje worden allerlei dingen in twijfel getrokken, zo zien we bijvoorbeeld de vraag: „De hele wereldbevolking vaccineren, waarom?” Een simpel antwoord daarop is: om het coronavirus tegen te gaan. Maar dat klopt volgens de maker niet.

En de media maakt het allemaal alleen maar erger, zien we in de video: zij laten alleen zien wat hen goed uitkomt en verbergen de rest. Daarom wordt er in de video ook gesproken over ‘het nieuws dat je niet mag zien’. Zo zouden vaccins bedoeld zijn om de groei van de wereldbevolking in te dammen. Doutzen Kroes plaatste nog wel een disclaimer bij de video: „Het zou kunnen dat dit nep is, ik weet het niet. Maar deze informatie moet gehoord worden. Ook vraag ik me af waarom deze mensen zich uitspreken, zij hebben alles te verliezen…”

‘Domme gans’

Eén ding is zeker: half Nederland valt over de video én het feit dat het model dit postte voor haar 7 miljoen volgers. Zo ook journalist Sander Schimmelpenninck. „Deze waanzin begint wijdverspreid te raken bij Nederlandse vrouwen.”



Deze waanzin begint wijdverspreid te raken bij Nederlandse vrouwen, en niet eens alleen hele domme. Lezen geen krant, kijken geen nieuws en zien alleen geparfumeerd fascisme in een Ritualsmandje op Insta. Krijg je als je doet alsof gevoelens net zo belangrijk zijn als feiten. https://t.co/DasRSmxMme — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) November 21, 2021

Bij Shownieuws doet dit ‘nieuws’ de presentatoren hun wenkbrauwen fronsen. Zo zegt Anouk Smulders dat deze beweringen „totale waanzin” zijn. En weer anderen noemen het model een „domme gans”.

Doutzen zelf heeft nog niet gereageerd, maar blijft Covid-kritische filmpjes plaatsen in haar verhaal.



