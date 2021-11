Vijf mensen overleden nadat iemand inrijdt op kerstoptocht in Amerika

Zeker vijf mensen zijn overleden nadat iemand gisteravond in de Amerikaanse plaats Waukesha inreed op een kerstoptocht. Meer dan veertig personen raakten gewond, meldt de politie. De politie laat weten dat er een aanhouding is verricht.

In Waukesha (Wisconsin) vond een kerstoptocht plaats. Op sociale media zijn video’s te zien van hoe een iemand in een rode SUV op de menigte inrijdt. In een andere video lijkt de politie het vuur te openen op de auto als die door de wegversperring breekt. Een woordvoerder heeft bevestigd dat er inderdaad op de auto is geschoten.

SUV rijdt in op kerstoptocht

Paniek brak uit tijdens het voorval, melden verschillende media. Op de videobeelden is te horen dat een vrouw ‘oh god’ blijft gillen nadat een groep dansende meisjes door de auto is geraakt. Mensen schreeuwden daarnaast namen van geliefden.

Een 39-jarige getuige vertelt dat de SUV op volle snelheid aan kwam rijden. Ze stond met haar gezin op de stoep naar de parade te kijken. „Toen hoorde ik mensen gillen”, zegt ze. Om zichzelf en haar 3-jarige dochter in veiligheid te brengen, is ze vervolgens een restaurant in gegaan. Haar echtgenoot is buiten gebleven om gewonden te helpen.

Aanhouding verricht

Autoriteiten geven nog niet vrij om wat voor verwondingen het precies gaat, omdat de families nog niet allemaal zijn geïnformeerd. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht, meldt NPR.

De politie laat weten dat er een aanhouding is verricht, maar geeft nog niet vrij of het ook daadwerkelijk over de bestuurder van de SUV gaat. Er is alleen gemeld dat er „een verdachte” is aangehouden. Er worden geen verdere details gedeeld.

‘Verschrikkelijk voorval’

Het Witte Huis liet weten dat president Joe Biden is geïnformeerd over de gebeurtenissen in Waukesha. „Het Witte Huis volgt de situatie op de voet. We leven mee met iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke voorval”, meldt een regeringsfunctionaris. Die zei ook dat de lokale autoriteiten hulp is aangeboden.

Op sociale media zijn verschillende foto’s en video’s van het voorval gedeeld. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.



Just arrived in #Waukesha. Here's a few initial photos from the scene where a car plowed into the Christmas Parade Sunday evening. pic.twitter.com/tMDrI2buYB — Mike De Sisti (@mdesisti) November 22, 2021



You can hear screams in this video as people react to the vehicle driving through the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. pic.twitter.com/ODUj34r4yv — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021



🚨🇺🇸#Wisconsin terror attack: 5 dead and 40 injured after car speeds into crowd in #Waukesha. pic.twitter.com/gntOUWaA0G — Terror Alarm (@terror_alarm) November 22, 2021



