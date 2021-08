Per ongeluk afgaan luchtalarm leidt tot zorgen, kritiek én hilariteit op Twitter

Was jij vanmorgen rond 11.00 uur ergens in de provincie Utrecht? Grote kans dat je dan het luchtalarm hebt horen afgaan. De sirenes waren in grote delen van de regio Utrecht te horen, maar waarom eigenlijk? Het is immers niet de eerste maandag van de maand, de vaste testdag van het luchtalarm. Het antwoord kwam al snel: het was gewoon een foutje.

Dat maakte Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kort na het afgaan van het luchtalarm bekend. „Tijdens het testen van een van de palen zijn per ongeluk alle palen in de regio afgegaan, waardoor het luchtalarm door de hele regio te horen was. We worden platgebeld en proberen uit te zoeken wat er mis is gegaan”, meldde VRU in een eerste verklaring.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In grote delen van de regio is zojuist het #luchtalarm afgegaan. Hier was geen reden voor. U hoeft hier geen gehoor aan te geven. We onderzoeken op dit moment hoe dit heeft kunnen gebeuren. ^PT — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) August 16, 2021

Dat bij VRU de telefoon roodgloeiend stond, geeft aan dat veel mensen zich een hoedje schrokken van het luchtalarm. Ook op Twitter waren de eerste reacties vooral bezorgd. „Wat is er loos? Is er iets aan de hand? Ik schrik me rot!”, werd er massaal geschreven. De hashtag #luchtalarm werd al snel trending, maar gelukkig kwam VRU al binnen een paar minuten met de geruststellende mededeling.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh oh… #luchtalarm gaat af, dacht eerst dat het de 1ste maandag van de maand was en 12:00. Nou niet dus… WAT IS ER LOOS? 😮 — Kammie (@kammie79) August 16, 2021

Nemen we het luchtalarm nog wel serieus?

Niet iedereen maakte zich zorgen, want veel mensen schrijven dat zij na het afgaan van het luchtalarm eigenlijk meteen weer overgingen tot de orde van de dag. „Mijn eerste reactie: zal wel een foutje zijn. Na twee minuten stopt het en blijkt het inderdaad een fout te zijn. Nemen we luchtalarmen überhaupt nog serieus?”, vraagt NRC-redacteur Jorg Leijten zich bijvoorbeeld af. Iemand anders liep op het moment van afgaan in het centrum van Utrecht en vertelt: „Iedereen om ons heen staat stil, kijkt op de telefoon en gaat daarna weer over tot de orde van de dag. Grappig moment.” Een ander vult aan: „Maak me nu wel zorgen als er echt wat aan de hand is. Geen mens reageerde adequaat...”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Luchtalarm gaat kort af in Utrecht. Mijn eerste reactie: zal wel een foutje zijn. Na 2 minuten stopt het en blijkt het inderdaad een fout te zijn. Nemen we luchtalarmen uberhaupt nog serieus? — Jorg Leijten (@jorgleijten) August 16, 2021

Foutje is voer voor grappen over doomsday

Er worden ook de nodige grappen gemaakt. Velen grappen over een verlate ‘doomsday’, die volgens complotdenkers eigenlijk 11 augustus al had moeten plaatsvinden. Gevaccineerden zouden op die dag bij bosjes omvallen, omdat 5G ‘aan zou gaan’. Dat gebeurde echter niet en dus vragen sommigen zich af of het vandaag dan gaat gebeuren. „Hebben we nu 5G in Utrecht? Was dit luchtalarm hét teken?”, knipoogt iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.