17 kleine veranderingen die samen een grote impact hebben

We weten allemaal hoe moeilijk het is om slechte gewoontes te doorbreken en nieuwe aan te leren. Voor veel mensen is de oplossing om langzaamaan kleine veranderingen (ook wel micro-gewoonten genoemd) in hun leven toe te passen, om niet overweldigd te raken. Door ze op te stapelen hebben ze toch een grote impact op je leven.

Over wat voor micro-gewoonten hebben we het dan? Hier lees je maar liefst 17 voorbeelden.

Kleine veranderingen met grote impact

Probeer niet vanaf morgen deze hele lijst aan micro-gewoonten toe te passen, maar maak ze stap voor stap onderdeel van je dag. Je zal zien dat je al snel verschil gaat merken.

Voordat je begint aan je dag

• Begin de dag altijd met één groot glas water. Genoeg water drinken is zo belangrijk, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Zo heb je die eerste 250 ml al binnen! Bovendien kan je lichaam wel wat vocht gebruiken na een nacht geen water binnengekregen te hebben.

• Mediteer, al is het maar een paar minuten. Geen fan van mediteren? Pak dan gewoon even een moment rust voor jezelf waarin je in stilte nadenkt over de dag die gaat komen. Wanneer je jouw dag namelijk gehaast begint, zal je hele dag gehaast aanvoelen.

• Laat die telefoon even voor wat het is. Geen e-mail of social media. Je zal zien dat dat stiekem best lekker is, en bovendien zorgt deze micro-gewoonte dat je productiever wordt.

• Beweeg, maar maak het geen klusje of ‘moetje’. Ga een blokje om met een podcast in je oren, dans op je favo nummer of doe een work-out van vijf minuten. Vind je het juist fijn om intensief te sporten in de ochtend? Go for it en maak gebruik van die energieboost!

• Zorg dat je ‘s ochtends zo min mogelijk beslissingen hoeft te nemen. Leg ‘s avonds al je kleren klaar en maak je to-do list (of bepaal in ieder geval met welke taak je wil beginnen). Te veel beslissingen zorgen dat je al moe aan je dag begint.

• Ontbijt goed en gezond. Natuurlijk heeft iedereen zo zijn eigen voorkeuren, maar met een gezond ontbijt zet je meteen de toon van de dag. Bovendien vermindert dit bij veel mensen de kans dat ze later op de dag gaan snacken.

Micro-gewoonten wanneer je begint met werken

• Check één keer je e-mail om te zien of je niets dringends over het hoofd ziet, maar sluit je e-mail daarna af. Limiteer afleidingen en ga gefocust aan het werk.

• Plan je pauzes in, zodat je zeker weet dat je die neemt. Voel je niet schuldig tijdens zo’n pauze, want het is bewezen dat ze goed zijn voor je productiviteit. Neem bijvoorbeeld na een uur focuswerk vijf minuten pauze en plan af en toe een pauze van tien minuten of langer in.

• Zeker wanneer je kantoorwerk hebt, is het belangrijk om in je pauze niet weer naar een scherm te staren. Luister een podcast, lees een boek of ga even de deur uit.

Micro-gewoonten wanneer je je werkdag afsluit

• Ruim je werkplek of bureau aan het einde van de dag op, zodat je elke ochtend weer fris en opgeruimd begint.

• Maak alvast een planning voor de volgende dag, zodat je dan meteen uit de startblokken kan schieten.

• Zorg voor een ‘einde van de werkdag’-ritueeltje als je thuiswerkt, om je even los te koppelen van je werk. Je hersenen weten dan: vanaf nu kunnen we relaxen. Het zorgt voor een betere scheiding tussen werk en privé.

• Probeer elke dag 30 minuten tijd vrij te maken voor een hobby die je helpt relaxen. Dit kan ook ‘s ochtends in plaats van ‘s avonds zijn.

• Prop niet alle leuke activiteiten in het weekend, maar verdeel ze meer over de gehele week. Zo ga je minder voor het weekend leven en heb je in het weekend meer tijd voor jezelf.

Micro-gewoonten aan het einde van de dag

• Slaap is zo underrated! Dit is het beste wat je voor je gezondheid en welzijn kan doen, dus zorg dat je genoeg uurtjes pakt en ga op tijd naar bed.

• Schrijf drie dringen op waar je dankbaar voor bent vandaag of schrijf gewoon op wat er in je opkomt. Zo help je jezelf relaxen.

• Begin ook een ritueeltje voordat je naar bed gaat zonder schermen. Lezen helpt bijvoorbeeld ook om je geest te kalmeren.

Begin morgen door je favorieten micro-gewoonten uit deze lijst te kiezen en bouw dit langzaam uit. Succes!

