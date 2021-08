Winnen: handige rugtas van BARTS Amsterdam (t.w.v. 69,99 euro)

Het hoogtepunt van je week is er weer: de Metro-winactie. Met deze week een handige, maar toch modieuze, rugtas van BARTS Amsterdam, ter waarde van 69,99 euro. We mogen maar liefst vijf gelukkige winnaars uitkiezen.

Ideaal voor bijvoorbeeld mee op reis, maar ook heel handig als je naar je werk of studie gaat. De Mountain Backpack is verkrijgbaar in drie kleuren, en je mag zelf kiezen welke je het liefst wil. Er is een zwarte, een gele en een zandkleurige.

Winactie: rugtas van BARTS Amsterdam

De tas is gemaakt van polyester, en heeft een opening die je kunt oprollen en daarna op z’n plek vastklikt. Je kunt de hengsels aanpassen zodat ‘ie precies hoog genoeg hangt. En helemaal handig voor de studerenden en werkenden (op kantoor) onder ons: aan de achterkant van de tas vind je een ruim vak voor je laptop. Dan zit die meteen helemaal beschermd.

Hieronder zie je de drie kleuren:

Meedoen

Dat je deze Mountain Backpack van BARTS Amsterdam op je rug wil dragen, begrijpen we heel goed. Daarom doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 23 augustus, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht. Vul hieronder je gegevens in om mee te doen: