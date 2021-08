Fitness influencer plaatst bikinifoto na bevalling: ‘Je lichaam is niet verpest!’

Het Australische fitnessmodel Emily Skye heeft een foto geplaatst die viraal gaat. Niet vanwege haar imposante wasbordje of spiermassa na een heftig trainingschema. Nee, ze plaatste een bikinifoto na de bevalling van haar tweede kind met een duidelijke boodschap: „je lichaam is niet verpest!”

Emily Skye (36) is al jaren bezig om het belang van body positivity te benadrukken. ‘Makkelijk praten voor iemand met een fitnesslichaam’ horen we je denken, maar ook na na haar bevalling, terwijl haar lichaam niet meer het oude is, blijkt Skye niet weg te rennen van ‘de naakte waarheid’. Skye, moeder van twee kinderen, plaatste afgelopen week een bikinifoto van haar lichaam waar je de sporen van haar twee bevallingen goed kunt zien.



Belangrijke boodschap over lichaam

Bij de foto plaatste Skye een belangrijke boodschap. „Veel mensen geloven dat het krijgen van kinderen je hele lichaam verpest. Ik vind niet dat dat zo is!” begint ze. „Je lichaam is niet verpest, het is gewoon anders.”

Ze vervolgt: „Dat je lichaam is veranderd en er misschien nooit meer hetzelfde uit ziet, hoeft nog niet te betekenen dat het niet mooi, fit of sterk is. Focus op wat jouw lichaam voor je doet, elke dag weer, in plaats van dat je kijkt naar hoe het eruit ziet en wat je allemaal niet kunt veranderen.”

Skye gaat verder in haar tekst. Ze verklaart dat elk lichaam fantastisch en mooi is en dat het lichaam gevierd zou moeten worden. Toch geeft ze ook toe dat het niet altijd makkelijk is om jezelf van deze kant te bekijken. Toch vindt Skye dat we het moeten gaan oefenen. „Als we het niet in de praktijk gaan brengen, gaan dingen nooit veranderen.”

Duizenden likes voor Skye

De foto van Emily Skye kan op duizenden likes en positieve comments rekenen. Aan Health vertelde ze eerder eerlijk dat ze vroeger moeite had met een positief zelfbeeld, maar ze wist de afgelopen jaren dat beeld te vervormen naar iets positiefs. „Nadat ik moeder werd van Mia, kreeg ik zoveel meer respect en waardering voor mijn lichaam en waar het toe in staat is”, zei ze in 2018. „Ik begreep het daarvoor niet, maar ik heb letterlijk leven in mij laten groeien. Dat is fantastisch. Die kleine dingen die ik eerder misschien vervelend vond, raakten me niet meer. De striae boeit me niet. Ik heb een flubberige huid en cellulitis, maar het maakt me niets uit. Ik hou ook van hoe ik er nú uit zie.”

Het feit dat ze haar eigen lichaam na de geboorte van Mia niet meer terug herkende vond ze moeilijk, „Maar ik moest mezelf eraan helpen herinneren waar ik net doorheen gegaan was. Het is ook niet permanent. Je hebt de kracht om weer fit en gezond te worden. En je hebt ook de kracht om dingen los te laten waar je toch niets aan kunt veranderen. Als ik in de spiegel keek en mezelf eraan herinnerde dat ik een gezonde baby had, wist ik weer dat ik niet te erg verstrikt moest raken in dat wat ik niet had.”



Dochtertje Mia

Het fitnessmodel hoopt dat haar 3-jaar oude dochtertje Mia positief over haar eigen lijf gaat denken. „Ik wil dat mijn dochter Mia van haar lichaam gaat houden, wat er ook gebeurt, en zichzelf niet gaat vergelijken met anderen of gaat streven naar het idee van perfectie, zoals ik zelf vroeger deed. De beste manier om onze kinderen te helpen, is in mijn optiek zelf het goede voorbeeld geven. Laat ze zien dat wij lief zijn voor onszelf. Dat wij van onszelf en ons lichaam houden. Het begint allemaal bij ons”