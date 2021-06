Viola Holt denkt dat ze magnetisch is na contact met gevaccineerde – Twitter gaat ermee aan de haal

Word je magnetisch na je vaccinatie? Sterker nog: als je contact hebt gehad met iemand die gevaccineerd is? Viola Holt (71) denkt van wel. De presentatrice trok gisteren naar Facebook om haar ervaring te delen, ze had geknuffeld met twee gevaccineerde mensen en nu is ze magnetisch. Het duurde niet lang of Twitter zat er bovenop.

Inmiddels heeft Holt de post verwijderd, maar als iets eenmaal online staat… Daarop is te zien dat ze haar ‘magnetische ervaring’ beschrijft. „Een vriendin die ik lang niet had gezien kwam op de koffie. Ze haalt een nagelschaartje uit haar tas en legt het op haar borst. Tot mijn verbijstering blijft het schaartje plakken. ’Viool, ik ben magnetisch’, zegt ze.”

Een kleine spoiler: dat ‘magnetische effect’ komt waarschijnlijk gewoon door zweet (of zonnebrand). Door de vochtigheid is je huid wat plakkeriger. Wrijf eerst wat talkpoeder over je arm en probeer het nog eens. Grote kans dat je sleutel, die lepel of dat koelkastmagneetje zo van je arm valt.

‘Magnetisch na vaccinatie’

Maar Holt snapt er niets van, want zowel zij als haar vriendin is niet gevaccineerd. Ook zij probeert het met een eigen schaartje en ja hoor: het blijft plakken. Toch weet de presentatrice wel wat er aan de hand is. Het magnetische effect is ‘besmettelijk’, ze heeft namelijk geknuffeld met een paar mensen die gevaccineerd zijn.

„Ik had weleens een filmpje gezien waarin dat voorkomt bij gevaccineerden”, schrijft ze. „En er zijn mensen die zeggen dat gevaccineerden de niet-gevaccineerden kunnen besmetten. Nou heb ik maar twee gevaccineerden geknuffeld, verder blijf ik op veilige afstand. Ik oordeel niet, maar snappen doe ik het niet. Bizar toch?”



Viola Holt

Nu trekken mensen naar Twitter om ook hun ‘magnetische ervaring’ te delen. Zo deelt Nico Dijkshoorn een briefje: „Vier maanden met een 158-delig bestek op je voorhoofd.”



Ik ben 1x gevaccineerd en nou krijg ik mijn reet niet meer van m'n metalen loungeset af. 😳 Dus nou ben ik vast ook #magnetisch !!1!1!

of lui.

Sowieso moe.

En moe van. — Sandy (@Twitpraat) June 8, 2021

De ouderen in Nederland zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd. Maar nu komt er volgens een twitteraar een ander probleem kijken: blijven plakken aan een lantaarnpaal.



Loop ik zojuist een rondje met de hond, hangen er 12 bejaarden tegen een lantaarnpaal. Al de hele week, zei er eentje. Allemaal gevaccineerd. Echt menschen kijk uit! #violaholt #magnetisch — Mir (@Mariimma2) June 8, 2021



Toen hij zijn 2e vaccinatie ging vieren in het net heropende restaurant #magnetisch pic.twitter.com/Ehu3LaVYUE — Willem Wouterse (@TweeWees) June 9, 2021



Gister fiets ik op straat, komt er een busje iets te dicht langs gereden.

Word ik met mijn gevaccineerde arm tegen het busje aangetrokken. Toen de bestuurder er achter kwam waren we in Maastricht. Kon ik dat pleuris eind helemaal terug fietsen.#magnetisch #violaholt #Vaccinatie — I'M NOBODY (@Rob281070) June 9, 2021

Handig

Maar er zitten ook voordelen aan zo’n vaccin: bijvoorbeeld dat je nooit meer je sleutels kwijt bent.



Dat vaccin lijkt me echt ideaal voor al die mensen die altijd hun sleutels kwijt zijn #magnetisch #Vaccinatie pic.twitter.com/Pnzhb0HAaZ — Barbara (@Barbaaralin) June 8, 2021



Het is bijna een soort superkracht:



