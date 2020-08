Ook dit jaar is voormalig topworstelaar weer de best betaalde acteur

Dwayne ‘The Rock’ Johnson is de best betaalde acteur van het afgelopen jaar. De acteur verdiende tussen juni vorig jaar en dit jaar 87,5 miljoen dollar, rekende zakenblad Forbes uit. Ook vorig jaar stond de acteur bovenaan de lijst.

Het gaat sowieso wel lekker met deze rots.

We went 12-0! 🙏🏾👏🏾🏆 🥃

12 weeks straight of the #1 TV show on Monday’s.

THANK U FANS for this amazing support and love ❤️

Last time I went 12-0, we won the National Championship for @CanesFootball in 1991.

4yrs later I thought wearing a fanny pack was cool 🤦🏽‍♂️#titangames #1 https://t.co/inxbIuEIcO — Dwayne Johnson (@TheRock) August 11, 2020

De 48-jarige Dwayne harkte flink wat dollars binnen met de Netflix-film Red Notice, die nog moet verschijnen. Ook dankzij projecten buiten het acteren om zag hij zijn bankrekening groeien. Zo verdiende hij ook dit jaar goed aan een samenwerking met ondergoedmerk Under Armour.

Worstelaar en acteur

Behalve de best betaalde acteur, wordt Johnson als een van de grootste professioneel worstelaars aller tijden beschouwd. Daar komt ook zijn bijnaam ‘The Rock’ vandaan. Zijn eerste filmhoofdrol was in The Scorpion King in 2002. Voor deze film kreeg hij het hoogste salaris voor een acteur in zijn eerste hoofdrol: 5,5 miljoen dollar. Johnson werd vanaf 2011 bij een breder publiek bekend door zijn rol in The Fast and the Furious.

Ryan en Mark

Dwaynes Red Notice collega Ryan Reynolds is de tweede best betaalde acteur van het afgelopen jaar. Hij verdiende 71,5 miljoen dollar. De derde plek is voor Mark Wahlberg, niet te verwarren met Mark Walberg, de host vanTemptation Island USA, met 58 miljoen dollar. Ook Ben Affleck, Vin Diesel, Akshay Kumar, Lin-Manuel Miranda, Will Smith, Adam Sandler en Jackie Chan staan in de top 10.

De lijst van tien best betaalde actrices wordt volgende maand gepubliceerd. Vorig jaar stond Scarlett Johansson voor de tweede keer bovenaan. Hoewel de actrice toen een riante 56 miljoen dollar had verdiend, was dat een stuk minder dan de 89,4 miljoen dollar die Dwayne destijds kreeg.

Tequila George

In 2018 was George Clooney nog de bestbetaalde acteur. Dat kwam toen vooral doordat hij zijn tequila-merk had verkocht, wat ongeveer 900 miljoen euro opbracht. Het jaar erna ontbrak Clooney in de top tien.

