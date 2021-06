Jaimie Vaes en Sarah van Soelen halen op Instagram uit naar roddelaars

Jaimie Vaes (de vriendin van Lil Kleine) en Sarah van Soelen (het nieuwe liefje van André Hazes) hebben donderdag een statement gedeeld op Instagram. Hierin lijken ze uit te halen naar de media en de vele roddels die over hen rondgaan.

Zowel Jaimie als Sarah waren de afgelopen weken veel in het nieuws, maar lang niet altijd positief. Een week geleden was het groot nieuws dat er een incident had plaatsgevonden tussen Jaimie Vaes en haar verloofde Lil Kleine. De rapper zou Jaimie mishandeld hebben in een hotel op Ibiza. Een receptioniste belde de politie. Lil Kleine (echte naam Jorik Scholten) moest zich verantwoorden voor de rechter. Hij werd vrijgelaten en de zaak is geseponeerd.

Jaimie Vaes ontkent mishandeling in statement

Na een week gezwegen te hebben tegenover de media, kwamen Jaimie Vaes en Lil Kleine woensdag op beide Instagram-accounts met dezelfde Stories. Daarin gaven ze een statement over de gebeurtenissen van de week ervoor. Jaimie Vaes ontkent dat er fysiek geweld gebruikt is. Hoewel zij de zaak daarmee willen afsluiten, reageren veel mensen dat ze de geruststellende woorden van het stel niet geloven. Daarop lijkt Jaimie Vaes donderdag te reageren met een story op Instagram. In de story is een tuin te zien, met daarbij de woorden: ‘What Susie says of Sally, says more of Susie than of Sally. Remember that.’

Sarah van Soelen

Wie in elk geval enorm geïnspireerd lijkt door de woorden van Jaimie Vaes is Sarah van Soelen. Zij kopieerde de wijze uitspraak van Jaimie Vaes, gooide er een ander lookje overheen en plaatste de zin in een post op Instagram. Of ze hiermee wil aantonen dat ze Jaimie Vaes steunt, of dat ze de woorden op haar eigen relatie betrekt, is niet bekend. Vorige week maakte André en Sarah bekend dat zij constant bewaking nodig hadden nadat zij bekend hadden gemaakt een setje te zijn.



