Beau van Erven Dorens gaat zich live op tv laten vaccineren

Beau van Erven Dorens gaat zich donderdagavond live in de uitzending van zijn talkshow Beau laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de redactie van het RTL4-programma laten weten.

De 50-jarige presentator krijgt zijn prik van Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Beau van Erven Dorens kwam afgelopen week nog in het nieuws. De presentator schoot uit zijn slof tijdens een discussie over vaccineren, die werd gevoerd bij hem aan tafel in Beau.

Florens van der Spek

Van Erven Dorens had aan tafel onder anders Ernst Kuipers te gast, maar ook Florens van der Spek (Jezus Leeft). Het gesprek ging onder andere over het percentage mensen dat zich wil laten vaccineren in de ‘biblebelt’. Minder dan 40 procent van de mensen in Urk wil zich laten vaccineren. In een discussie tussen Kuipers en Van der Spek snauwde Van Erven Dorens naar Van der Spek. Dat werd hem niet in dank afgenomen door de kijkers.

Excuses van Beau

Op Instagram bood Van Erven Dorens achteraf zijn excuses aan tegen Van der Spek. „Na afloop heb ik nogmaals mijn excuses aan hem gemaakt, want iemand zo ruw tot de orde roepen is niet fatsoenlijk”, schreef hij bij een foto op Instagram achteraf. „Maar we hebben het goed gemaakt en ik heb de Statenbijbel van hem gekregen! Ik zal het even moeten opzoeken, maar daar staat vast ergens in dat gij die de stem verheft de goede woorden niet kan vinden. En zo is het!”



