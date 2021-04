Britney Spears reageert eindelijk zelf op bezorgde fans: ‘Ik ben extreem gelukkig’

Al jaren maken fans van Britney Spears zich zorgen, maar nu heeft de zangeres eindelijk zélf gereageerd op alle bezorgde reacties aan haar adres. Dat doet ze in een video op Instagram waarin ze antwoord geeft op vragen van fans.

„Ben je oké?”, vragen veruit de meeste fans aan de zangeres. Britney Spears staat al jaren onder curatele van haar vader. Hij is sindsdien verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen. Maar pa zou volgens fans niet het beste met zijn dochter voor hebben. Op internet wordt er volop gespeculeerd over de situatie van Spears. Fans maken zich zelfs zo veel zorgen dat in 2008 de #FreeBritney-beweging ontstond.

Reactie van Britney

Maar na jaren van onzekerheid kunnen fans nu opgelucht ademhalen. De 39-jarige zangeres heeft namelijk eindelijk zélf gereageerd op de alle bezorgde reacties. „Ja, ik ben helemaal oké. Ik ben extreem gelukkig. Ik heb een prachtig huis en prachtige kinderen. Ik neem nu wat tijd voor mezelf en geniet ervan”, zegt Spears in de video.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar fans lijken nog niet gerustgesteld. Veel mensen vertrouwen het niet en in de reacties onder de video wekken mensen de suggestie dat de handbewegingen van Spears en de manier waarop ze wegkijkt van de camera aanwijzingen kunnen zijn waaruit blijkt dat het niet goed met haar gaat. „De manier waarop ze naar de zijkant blijft kijken, zit me niet lekker”, schrijft iemand onder het filmpje. „Je zegt: ‘Ik ben oke’, maar we weten dat jij dit nog steeds niet bent lieverd”, schrijft een ander.

Steun na documentaire

Onlangs werd in de documentaire Framing Britney Spears duidelijk hoe moeilijk het leven van de zangeres is. Jarenlang werd ze kapotgemaakt door de roddelpers, met een zenuwinzinking tot gevolg. Verschillende grote Hollywoodsterren spraken hun steun uit aan Britney na het zien van de documentaire. „We love Britney”, riep Miley Cyrus tijdens een optreden op TikTok. En ook op Instagram regende het reacties na de onthullende documentaire.