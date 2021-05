Ophef om Beau van Erven Dorens die zich ‘niet aan de quarantaineregels houdt’

Er is weer een hoop ophef ontstaan in Twitter-land, en deze keer staat Beau van Erven Dorens in het middelpunt. Hij is namelijk donderdag blootgesteld aan het coronavirus, maar presenteert vanavond ‘gewoon’ zijn show. Morgen zou dus de vijfde dag zijn (als je vrijdag als dag één na het contact telt), maar vandaag kreeg de presentator al een negatief testresultaat te zien.

Dat zou dus moeten betekenen dat hij Beau gewoon kan hosten vandaag, omdat hij eerder dit weekend ook al negatief getest is. Maar toch vinden veel mensen dat hij zich ‘niet aan de regels houdt’ en ‘het slechte voorbeeld geeft’.



Beau gaat dus vanavond gewoon programma presenteren, terwijl hij donderdag besmet kan zijn geraakt. Of hij dat is hoort hij morgen. Slecht voorbeeld dat #beau vanavond doorgaat — Linda van der Ende (@lin1975) May 3, 2021

Besmette Kees Tol te gast bij Beau

Het zit zo: afgelopen donderdag waren Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol aanwezig bij Beau. Achteraf bleek dat Kees Tol besmet was met het coronavirus. Nick en Simon gingen daarop uit voorzorg in quarantaine, en laten zich morgen testen. Vooralsnog hebben zij geen klachten.

Beau liet zich dus dit weekend meteen testen, en vandaag nog eens. Beide negatief. Maar dat hij niet in quarantaine gaat voor de voorgeschreven vijf dagen en zich daarna laat testen, schiet bij menig twitteraar in het verkeerde keelgat. Die kritiek is echter niet helemaal terecht: tijdens Beau houden de presentator en zijn gasten namelijk strikt 1,5 meter afstand van elkaar. Dat bevestigde ook een woordvoerder van de presentator: „Tijdens de opnames van Beau hanteren wij strikt de 1,5 meter afstandsregel. Beau en de crew hoeven hierdoor volgens de RIVM-maatregelen niet in quarantaine en zij hebben tot op heden ook geen klachten.”

Ook worden „Beau en de crew dagelijks voor de uitzending getest, dit behoort tot de vaste coronamaatregelen”, zegt de woordvoerder. Er stond een vervanger stand-by voor het geval Beau wel positief zou testen.



Zo @BeauvanED dit is teleurtellend dat je vanavond gewoon presenteerd en niet het goede voorbeeld geeft .#beau @RTL4 jullie laten het toe dat dut gebeurt . En maar zogenaamd respect tonen naar het ziekenhuis personeel — R. Veenstra (@veenstra67) May 3, 2021



@RTLnieuws @BeauvanED Eat een ongelooflijk domme, arrogante actie!! Blijf thuis Beau!! Neem je verantwoording — Gerry de Vegt (@VegtGerry) May 3, 2021

‘Waarom niet in quarantaine?’

De vraag die bij veel mensen op sociale media speelt is ‘waarom gaan Nick en Simon wel in quarantaine, maar Beau niet?’. Het antwoord daarop is vrij simpel: Nick en Simon hebben niet altijd afstand van Kees kunnen houden, bijvoorbeeld toen ze met z’n drieën naar de studio kwamen. Beau is altijd op 1,5 meter afstand gebleven, zoals zijn woordvoerder al zei.



Omdat Nick, Simon en Kees in 1 auto naar Beau kwamen 😉 — Lianne van Veen (@Liedje87) May 3, 2021

Iemand anders wijst erop dat Beau altijd „zo van de regeltjes” is. „Nu handelen zoals je het zelf uitkomt?”.



#beau is altijd zo van de regeltjes en boos op anderen die zich niet aan de maatregelen houden. Nu handelen zoals je het zelf uitkomt? @BeauvanED #rtlboulevard — Gijsbert Pap (@GijsbertP) May 3, 2021

‘Beau houdt zich juist aan de regels’

Maar gelukkig zijn daar ook de mensen die wél hebben opgelet, en de rest duidelijk proberen te maken dat Beau zich juist aan de regels houdt. Als je namelijk wel in contact geweest met een besmet persoon, maar dat contact niet ‘nauw’ was, hoef je niet in quarantaine. Je kan je op de vijfde dag na het contact wel laten testen. „Zal ik dan maar even een tegengeluid geven?”, stelt iemand dan ook voor. „Beau houdt zich aan de regels, punt. Hij hoeft niet in quarantaine, einde discussie.”



@RTLBoulevard @BeauRTL zal ik dan maar even een tegengeluid geven? Beau houd zich aan de regels punt. Hij hoeft niet in quarantaine, einde discussie. Wat een gezeik zeg. En ondertussen loopt heel a'dam uit voor een voetbalploeg. #Hypocrite #rtlboulevard — Erwin (@Headwind86) May 3, 2021



Dames en heren, Beau is een niet nauw contact. Hij hoeft niet in quarantaine, maar moet wel vanaf dag 5 testen. Beau is dus wel een daggie te vroeg met testen, maar doet verder niks verkeerd. Groetjes! #rtlboulevard #beau@luuk @GoosR — Lianne van Veen (@Liedje87) May 3, 2021

En tot slot ‘bewijs’: iemand twittert een foto van de officiële voorschriften. Daarin staat „als u geen klachten heeft, hoeft u niet thuis te blijven als u op de testuitslag wacht”, mits je dus een ‘overig contact’ bent van de besmette persoon.



