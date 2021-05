Best verdienende CEO Amerika pakt bonus van 211 miljoen (hij heet geen Musk)

Chad Richison verdient meer dan – we noemen eens iemand – Elon Musk van Tesla. En meer dan de CEO’s van Amazon, Netflix, bank JPMorgan Chase en welk ander Amerikaans bedrijf dan ook. Met zijn beloningspakket van 211 miljoen dollar is hij de best verdienende CEO van de VS.

Van zijn naam heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar de Amerikaanse CEO Chad Richison boert goed. Dat heeft The New York Times deze week berekend. Ter vergelijking: waar de rijkste man ter wereld Jeff Bezos – ex-Amazon – een mooi beloningspakket krijgt van 1,7 miljoen dollar, is dat natuurlijk niets bij de 211 miljoen dollar die Chad Richison verdiende in 2020. Maar wie is deze Chad Richison? En waarom krijgt hij zo’n bonus?

Chad Richison is CEO van Paycom

Wie is deze man, die zoveel geld wist binnen te harken in 2020? Chad Richison is CEO van het softwarebedrijf Paycom. Hij richtte dit bedrijf in 1998 op. Het was op dat moment één van de weinige bedrijven die HR-management digitaliseerde én personaliseerde, voor zowel werkgevers als werknemers. Paycom levert software aan zo’n 31.000 duizend klanten, binnen en buiten de VS.

Net als bij veel andere CEO’s in Silicon Valley, krijgt hij zijn salaris niet zomaar op zijn rekening gestort. Om CEO’s te motiveren om de beurswaarde van hun bedrijf te verhogen, wordt er bij veel Amerikaanse bedrijven gewerkt met een prestatiegebonden beloningspakket. Dit houdt in dat het bedrijf van tevoren doelstellingen opstelt, die de CEO moet behalen.

Flinke prestatiebonus

Zo ook bij Chad Richison en Paycom. Wanneer hij de doelstellingen niet had bereikt, had hij geen 211 miljoen dollar gekregen, maar ‘slechts’ 20 miljoen dollar. Nog steeds een absurd bedrag voor mensen zoals jij en ik, maar natuurlijk wel een beloning van een ander kaliber.

Het stellen van de doelen en het bijbehorende beloningspakket lijkt te werken, want het aandeel van Paycom doet het al jaren goed. Sinds Paycom in 2014 naar de beurs ging, doet het aandeel het beter dan de meeste andere softwarebedrijven in de S&P 500-aandelenindex. Mensen die sinds 2017 in Paycom hebben geïnvesteerd, kregen te maken met een jaarlijks rendement van gemiddeld 26 procent.