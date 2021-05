Denemarken zet Janssen-vaccin aan de kant vanwege bijwerkingen

Zo goed als einde verhaal voor het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen in Denemarken. Daar is het middel geschrapt uit het officiële vaccinatieprogramma. De Deense autoriteiten hebben besloten af te zien van de inzet van het middel omdat het in zeldzame gevallen bloedstolsels kan veroorzaken.

Het is niet helemaal einde verhaal voor het vaccin van Janssen, omdat het mogelijk blijft vrijwillig voor dat middel te kiezen. Hetzelfde geldt voor het AstraZeneca-vaccin, schrijft de krant Ekstra Bladet. Denemarken was als eerste land in Europa gestopt met AstraZeneca, vanwege de bijwerkingen. Ook bij dat middel traden er bloedproblemen op na vaccinatie.



Beste @hugodejonge, Haal jij hun voorraad Janssen even op? Dan kunnen we extra prikken en zal ik nooit meer op je mopperen. Xoxo Kasper https://t.co/jj69YF7L3V — Kasper Hermans (@Kzzas) May 3, 2021

Grote rol voor Janssen-vaccin

Omdat er van het Janssen-vaccin maar één prik nodig is, was er een grote rol weggelegd voor het middel. Het zou de vaccinatiecampagne een flinke boost moeten geven. Daarom hadden de autoriteiten ook juist van dat vaccin de meeste doses besteld. Maar volgens de verantwoordelijke Deense gezondheidsinstantie weegt het risico op bijwerkingen zwaarder dan de voordelen van het vaccin.

Nu lopen de Denen mogelijk vier weken vertraging op bij het vaccineren. Vooral jongere Denen zouden Janssen krijgen, zij moeten nu langer wachten. Volgens de nieuwe planning moet iedereen boven de 16 jaar eind augustus zijn gevaccineerd.



Denemarken:

– momenteel 700-800 besmettingen per dag

– risicogroepen bijna gevaccineerd, dus verder dan Nederland

– mensen die alsnog Janssen / AZ willen, kunnen het op verzoek krijgen Maar laten wij als Nederland ze even de les lezen, want wij doen het zo geweldig… — GJ Huisman (@gj_huisman) May 3, 2021

Bijwerkingen

De Europese medicijnenwaakhond EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijven achter het middel van Janssen staan. Zij wijzen erop dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen.

In Nederland blijft het vaccin van Janssen voorlopig in gebruik. Tijdens de persconferentie eind april zei Hugo de Jonge al dat we „op koers” blijven. Als eerste krijgen ziekenhuismedewerkers en cliënten en medewerkers van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) het Janssen-vaccin.

Het coronadashboard van de overheid schat dat tot nu toe bijna 40.000 mensen dat vaccin toegediend hebben gekregen. In de loop van deze week moet dit stijgen naar ruim 80.000 en eind mei zouden al bijna 160.000 Nederlanders het Janssen-vaccin moeten hebben gekregen. Janssen zou in de maanden april, mei en juni zo’n 3 miljoen doses moeten leveren, genoeg om evenveel mensen te vaccineren.