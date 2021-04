‘Mislukte acteur’ Zach Avery beschuldigd van kolossale ‘Netflix-oplichterij’

Waarschijnlijk droomde hij van een Oscar en filmrollen waarmee hij miljoenen binnen zou harken. Dat gebeurde niet en dus besloot Zach Avery dan maar zelf de miljoenen bij elkaar te frauderen. Lucratief was z’n business zeker.

De Amerikaanse acteur Zach Avery is gearresteerd door de inlichtingendienst FBI en wordt verdacht van oplichterspraktijken waarmee omgerekend zeker 690 miljoen dollar (580 miljoen euro) is gemoeid.



Media over Zach Avery

Amerikaanse media spreken van een ‘Ponzi scheme’ waarbij investeerders denken hun geld tegen een hoog rendement te beleggen. De oplichters gebruiken hun geld echter enkel om de schijn op te houden en eerdere beleggers rustig te houden door hun geld van latere beleggers uit te keren.

Goede zaken met Netflix

De in Hollywood als acteur niet erg bekende Avery, die door mensen ‘een mislukte acteur’ of ‘heel kleine acteur’ wordt genoemd en wiens echte naam Zachary Horowitz is, heeft volgens de FBI een onderneming die 1inMM Capital LCC heet. Die spiegelde beleggers voor het eigendom van distributierechten van bijvoorbeeld tv-series of films te verwerven. Daarmee zouden dan goede zaken worden gedaan samen met Netflix en HBO. Maar volgens de FBI en de Amerikaanse toezichthouder op het gebied van effectenbeurzen, de SEC, heeft 1inMM Capital helemaal geen enkele relatie met die mediaconcerns gehad.



Zach Avery is Zach Horowitz en vluchtgevaarlijk

Aanklagers hebben aangevoerd dat Horowitz mogelijk geld heeft verstopt en vluchtgevaarlijk zou zijn. Hij riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. Maar de rechter stelde de borg op 1 miljoen dollar, die nog niet is betaald. Het kaartenhuis 1inMM Capital is eind 2019 ingestort en de latere investeerders kunnen waarschijnlijk fluiten naar in totaal 227 miljoen dollar (ruim 190 miljoen euro). Horowitz probeerde de ineenstorting onder meer te verhullen met e-mails waarmee onterecht de indruk werd gewekt dat hij in contact was met zijn grote zakenpartners om betalingsproblemen op te lossen.

Netflix en HBO

Horowitz begon volgens de FBI in 2013 met de fraude. Hij stuurde beleggers jaarrapporten waarin juichend stond dat 1inMM Capital reeds de rechten van bijna vijftig films had verworven. Doel was volgens de rapporten dat het bedrijf de rechten kocht van Engelstalige films voor verspreiding op de Latijns-Amerikaanse markt in partnerschap met Netflix en HBO en later ook in andere landen.

Op z’n Instagram, die is afgeschermd, tot slot nog een wijze spreuk van de frauderende acteur: Act your way into changing your thinking rather than think your way into changing your actions.